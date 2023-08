Uitdager van de legertop, nu mogelijk uit de lucht geschoten: wie was Wagnerleider Jevgeni Prigozjin?

Jevgeni Prigozjin oprichter van de Wagnergroep, zat volgens de Russische luchtvaartautoriteiten in een privévliegtuig dat woensdag ten noorden van Moskou neerstortte. Hij zou het niet hebben overleefd. Wie was Prigozjin, die in juni dreigde met een coup en optrok naar Moskou?

Door velen werd hij het afgelopen jaar gezien als de op een na machtigste man in Rusland, Jevgeni Prigozjin (62). Hij speelde met zijn huurlingenleger Wagner een belangrijke rol in de oorlog in Oekraïne. Onwezenlijk rijk, dicht bij Poetin en Prigozjin was niet op zijn mondje gevallen als het ging om kritiek op de militaire leiding.

Die kritiek escaleerde in juni, toen Prigozjins huurlingen richting Moskou marcheerde.

Deze muiterij werd uiteindelijk na twee dagen stopgezet: Prigozjin sloot een deal en week met zijn huurlingen uit naar Belarus. Tot verbazing van Poetinwatchers leek het zelfs met een sisser af te lopen voor Prigozjin, al wezen velen erop dat Poetins wraak nog wel zou komen.

Woensdag stortte het privévliegtuig van Prigozjin onder verdachte omstandigheden neer ten noorden van Moskou. Volgens Russische media zat Prigozjin in het vliegtuig en heeft hij het, net als negen andere inzittenden, niet overleefd.

Jevgeni Prigozjin (1961) groeide op in Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland (en tevens de geboortestad van Poetin). Over zijn jeugd is niet al te veel bekend, behalve dat hij goed was in skiën en vechtsporten. Prigozjin verdiende zijn eerste roebels met de verkoop van hotdogs op de vlooienmarkt. Het was 1990 en hij was net vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij negen jaar had vastgezeten vanwege de gewelddadige beroving van een vrouw. De buit: dure schoenen en gouden oorbellen. Op zijn strafblad stonden verder zaken als diefstal, fraude, aanzetten tot prostitutie en gokken.

Hardwerkend, creatief en genadeloos

Met de hotdogs, die hij thuis met zijn vader klaarmaakte in de keuken, harkte hij per maand omgerekend zo’n 1000 euro binnen. Dat geld was voor hem het startkapitaal voor alles wat daarna kwam. Prigozjin werd getypeerd als ‘hardwerkend, creatief en genadeloos’, precies de eigenschappen waarmee je je voordeel kon doen in het wilde Rusland van de jaren negentig.

Na zijn hotdogavontuur werd Prigozjin manager in de supermarktketen van een vriend, en na verloop van tijd zelfs deels mede-eigenaar. Ook waagde hij zijn kans in de casino- en hotelbusiness. Het was in deze periode dat hij Poetin ontmoette, die toen locoburgemeester van Sint-Petersburg was.

In 1996 zette Prigozjin een nieuwe stap: hij opende het eerste haute-cuisinerestaurant van de stad, Staraja Tamoznja – Het Oude Tolhuis, vrij vertaald. Daarna volgde Nieuw Eiland, waar hij onder meer de Franse president Jacques Chirac bediende. Hij zette ook het cateringbedrijf Concord op, waarmee hij een echt grote slag sloeg. Waarschijnlijk had hij dat vooral te danken aan zijn Sint-Petersburgse vriend Poetin. Die zat inmiddels in Moskou, waar hij via het ministerie van Vastgoedbeheer, de staf van president Boris Jeltsin, het leiderschap van de geheime dienst en het premierschap uiteindelijk president werd.

Met Concord sleepte Prigozjin tal van opdrachten binnen. Het begon met het voeden van het Russische leger, dankzij de overname van een staatsmonopolie (naar verluidt met de hulp van Poetin, die meedeelde in de winsten). Maar al snel was het bedrijf ook in te huren voor het onderhouden en bouwen van barakken en andere militaire faciliteiten.

Concord en zusterbedrijven kregen – volgens onder meer het Oekraïense onderzoekscollectief Molfar – in de loop der jaren meer dan vijfduizend overheidsopdrachten, met een totale waarde van 3 miljard euro.

Daarnaast zette Prigozjin zich aan grote bouwprojecten. Zijn imperium werd alsmaar groter, het geld stroomde binnen.

Geboorte van de Wagnergroep

Toen in 2014 de oorlog in het oosten van Oekraïne uitbrak, zag Prigozjin een mooie kans. Poetin wilde de separatisten steunen in de Donbas en op de Krim, maar wilde niet dat iemand dat wist. Zijn oude vriend uit Sint-Petersburg kwam met een oplossing: waarom stuur je er geen huurlingenleger op af? Dan kun jij blijven volhouden dat je er niets mee te maken hebt (er zijn geen Russische troepen op de grond), maar je kunt wel maximaal invloed uitoefenen. Poetin vond het een fantastisch idee.

Hier werd de Wagnergroep geboren. Althans, officieus. Lang opereerde het bedrijf in het geheim. Het had zogenaamd geen banden met het Kremlin en tot voor kort ook deed ook Prigozjin alsof hij van niks wist. Als oprichter werd Tsjetsjeniëveteraan en ex-commando Dmitri Oetkin (53) naar voren geschoven. Van hem zou ook de naam ‘Wagner’ komen: het is zijn gevechtsnaam, afgeleid van Richard Wagner, de negentiende eeuwse, favoriete componist van Hitler, die weer het grote voorbeeld was van Oetkin.

De Wagnerhuurlingen doken overal op. Eerst op de Krim, daarna op veel andere plekken waar Rusland zijn invloed wilde doen gelden of vergroten, zoals in Syrië, Libië, Soedan, Mali, Mozambique en vooral de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). De Wagnergroep werd een vooruitgeschoven post van het Kremlin, met als bedoeling zijn politieke en economische belangen te versterken.

Als de positie van de pro-Russische president van de CAR, Faustin-Archange Touadéra, dreigde te verzwakken, dan kwamen ‘adviseurs’ van Wagner orde op zaken stellen. Dat gebeurde met harde hand en intimidatie, maar ook via zogenoemde ‘soft power’. De mensen moesten weten dat de Russen hun vrienden zijn, dus werden er onder meer teken- en poëziewedstrijden voor kinderen georganiseerd. De hoofdprijs: een vakantie in een Russisch zomerkamp. Ook kwam er dankzij Wagner een Miss Centrafrique en streden jonge voetballers om de Cup van de Hoop.

Dat alles was natuurlijk niet gratis. Prigozjin liet zich uitbetalen in goud, koper, uranium, olie en diamanten uit deze landen. Dat maakte hem rijker en rijker.

Legerleiding keert zich tegen hem

Na de Russische invasie in Oekraïne trad de Wagnerbaas dan toch uit de schaduw. Op de beelden uit de gevangenis in Mari El, afgelopen september, bevestigde Prigozjin voor het eerst dat hij de grote man was. Het tekende zijn toegenomen ambitie. Als Poetin niet genoeg soldaten op de been kon krijgen, dan hoefde hij maar te bellen.

Prigozjin ontpopte zich tegelijkertijd tot de grote criticaster van de Russische legerleiding en minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Die noemde hij incompetent, obstructief en ‘verraders’. Om te laten zien dat hij wel wist hoe het moest, stortten zijn troepen zich in de strijd in de Donbas. Eerst veroverde hij de stad Soledar en na maanden bittere strijd ook Bachmoet.

Zijn kritiek op de legerleiding bleef niet onbeantwoord. Prigozjins tegenstanders in het Kremlin en binnen de legerleiding leken het langzamerhand gehad te hebben met de mondige huurlingenleider. Een decreet werd uitgevaardigd, waardoor alle huurlingenlegers onder de leiding van het ministerie van Defensie moesten worden geplaatst. Tot woede van Prigozjin.

Mars voor gerechtigheid

Prigozjin weigerde en op 23 juni kondigde hij de start van zijn mars voor gerechtigheid aan. Dat was naar eigen zeggen géén coup: het doel was om de legertop uit het zadel te wippen, niet Poetin. Met een colonne Wagnersoldaten trok hij vanaf de grens van Oekraïne richting Moskou. Veel weerstand ondervond hij niet – en even leek het er zelfs op dat hij Moskou weleens zou kunnen bereiken.

Na bemiddeling van de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko stemde hij op 24 juni echter in met een voorstel om de situatie te ‘de-escaleren’. De mars eindigde 200 kilometer ten zuiden van Moskou.

Prigozjins troepen verhuisden naar Belarus maar met zijn openlijke rebellie, die Poetin als verraad had bestempeld, was zijn positie wankel geworden. Niettemin bleef Prigozjin zich nog vertonen in Rusland. Hij ontmoette tijdens de Afrikatop in Sint-Petersburg meerdere Afrikaanse regeringsleiders en er volgde ook een ontmoeting met Poetin.

Publiekelijk liet hij zich echter niet meer zo veel zien als voorheen. Ook zijn felle toon richting het Kremlin verstomde. Toch betwijfelden veel experts of de rebellie door Poetin echt vergeven en vergeten was. Het lijkt erop van niet. Tegenover de Financial Times zei een westerse functionaris dat het privévliegtuig door Russische luchtafweer is onderschept. De Russische autoriteiten zelf hebben nog niet gereageerd.