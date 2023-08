Uitbreiding milieuzone in Londen leidt tot veel woede

Een protest tegen de nieuwe Ulez-zones in Zuid-Londen. Beeld REUTERS/Kevin Coombs

Burgemeester Sadiq Khan wil van geen wijken weten. Vanaf dinsdag zijn niet alleen de centrale delen van Londen, maar ook de buitenwijken van de stad een Ultra Low Emission Zone (Ulez): plekken waar oude, vervuilende auto’s (en andere voertuigen, zoals motorfietsen) extra worden belast met een milieuheffing van 12,50 pond (circa 15 euro) per dag. Wie niet betaalt, krijgt een boete van 180 pond.

De woede over de maatregel is enorm. Een groep die zich Blade Runners noemt vernielde al meer dan driehonderd van de camera’s die de vervuilende auto’s moeten gaan registreren. Bij demonstraties prijkten hakenkruizen op protestborden. Een verslaggever van de Britse krant The Times interviewde eerder deze maand zelfs een taxichauffeur die uit verzet zeven dagen lang in hongerstaking ging.

Een maand geleden verloor de linkse Labourpartij, waartoe burgemeester Khan behoort, tot ieders verrassing een tussentijdse verkiezing in het Londense kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip. Reden: de boosheid over de uitbreiding van Ulez.

Het maakte de nationale top van Labour, in aanloop naar de landelijke verkiezingen over anderhalf jaar, zenuwachtig. Sommige analisten zien de huidige Ulez-protesten in Londen zelfs als het begin van een nationaal verzet tegen allerlei vergroeningsplannen.

Buitenwijken

De Conservatieve burgemeester Boris Johnson kondigde Ulez in 2015 aan voor het centrum van Londen. Het beleid trad in werking in 2019, het jaar dat Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Ook toen was er weerstand, maar op kleine schaal. Het weren van oude, vervuilende auto’s uit het drukke en toch al dure hart van de hoofdstad beschouwden veel Britten als acceptabel.

Heel anders is dat nu de milieuheffingen zich uitspreiden naar de buitenwijken. Daar is niet iedereen rijk genoeg om een nieuwe auto te kopen. En veel mensen – reparateurs, loodgieters en taxichauffeurs bijvoorbeeld – zijn voor hun inkomen volledig afhankelijk van hun voertuig. Tot opluchting van hen werd afgelopen weekend bekend dat de Ulez-kosten voor ondernemers aftrekbaar zullen zijn, zolang zij hun auto puur voor bedrijfsdoeleinden gebruiken.

In wijken aan de randen van Londen wonen echter ook relatief veel mensen met veel kinderen en oude familieleden die slecht ter been zijn. Voor zulke gezinnen is een auto vaak evenmin een levensstijlkeuze, maar gewoonweg bittere noodzaak.

Toeristen

In de praktijk zal bijna iedereen met een dieselauto van voor 2015 of een benzineauto van voor 2006 12,50 pond moeten gaan betalen voor elke dag dat hij die auto in Londen gebruikt. Ook als diegene buiten de stad woont en voor zijn werk Londen in rijdt. Vooral armere automobilisten worden getroffen door de maatregel, waarschuwen critici. Juist zij hebben vaak een oude auto, omdat zij nooit genoeg geld opzij hebben kunnen leggen voor een nieuwe.

Bovendien worden er weinig uitzonderingen gemaakt. Verpleegkundigen die nachtdiensten draaien moeten de heffing gewoon betalen, schrijft The Times, terwijl het voor hen nauwelijks mogelijk is om met het openbaar vervoer op hun werk te komen. Mensen met een lichamelijke beperking zijn evenmin uitgezonderd. Wel kan iedereen die in Londen woont 2000 pond krijgen voor zijn of haar oude auto. Maar is dat genoeg om een nieuwe te kopen?

De maatregel is nu eenmaal cruciaal voor de volksgezondheid, benadrukt het stadsbestuur. Een studie uit 2019 van het Imperial College London stelt dat in de Britse hoofdstad jaarlijks circa vierduizend mensen sterven als gevolg van aandoeningen ‘die kunnen worden toegeschreven aan luchtverontreiniging’. Al staat die doodsoorzaak zelden expliciet in de overlijdensakte vermeld.

Extra problematisch is volgens de BBC dat zes van de zeven gemeenten die Londen omringen uit protest weigeren waarschuwingsborden te plaatsen waarop moet komen te staan dat automobilisten een Ulez-gebied in rijden. Dit betekent dat veel auto- en motorrijders de noodzakelijke heffing niet zullen betalen omdat zij zich simpelweg niet bewust zijn van de noodzaak daartoe. Denk bijvoorbeeld ook aan toeristen. Wat te doen met alle boetes die zij zullen ontvangen?