Type raket dat insloeg in Polen wijkt soms af: ‘Werd vanaf het begin van de oorlog voor gevreesd’

Leden van de Oekraïense Nationale Garde bij een (zelfgemaakt) stuk luchtafweergeschut, dat vooral is gericht op de bestrijding van drones. Beeld ANP/EPA

Rusland vuurde dinsdag tientallen raketten af op Oekraïense doelen. Vooral energiecentrales moesten het ontgelden, maar de raketregen trof bijvoorbeeld ook wooncomplexen, zoals in Kiev. Het afweersysteem kon voorkomen dat 70 procent van de raketten en drones doel trof, maar een van de verdedigingsraketten raakte uit koers en stortte neer in het Pools-Oekraïense grensgebied. Het gevolg: twee doden en grote internationale spanning.

Uit analyse van de brokstukken blijkt dat het om een 5V55K-raket gaat van een S-300 luchtverdedigingssysteem. Deze 5V55K heeft een reikwijdte van maximaal 75 kilometer. Ondanks deze misser is Frans Osinga zeer te spreken over het functioneren van het Oekraïense afweergeschut. Volgens de voormalige F16-piloot en hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden is het in de praktijk zo goed als onmogelijk om in zo’n groot land als Oekraïne alle Russische raketten uit de lucht te halen.

“Tot nu toe is het Oekraïense leger behoorlijk succesvol in het onderscheppen van met name kruisraketten en drones,” zegt Osinga. “Ze maken veel gebruik van mobiele luchtafweer en radarsystemen. Het S300-systeem dat nog in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld, was in eerste instantie bedoeld om vliegtuigen en helikopters uit te schakelen, maar blijkt in de praktijk ook redelijk betrouwbaar bij het neerhalen van met name kruisraketten. Toch is dit systeem niet onfeilbaar en kan een verdedigingsraket uit koers raken. Gezien de grote hoeveelheid Russische aanvallen, ook gericht op het westen van het land, was er vanaf het begin van de invasie de vrees dat een verdedigingsraket buiten Oekraïne terecht zou komen.”

Slinkende voorraad

Osinga vermoedt dat er vanuit Rusland een ballistische raket (‘die gaan sneller dan het geluid en zijn moeilijk te pakken’) is afgevuurd richting West-Oekraïne. “De Russen hadden het gemunt op logistieke centra in de regio rond de stad Lviv. In dit grensgebied met Polen zijn veel complexen met westers militair materieel te vinden, niet zo gek dat dit interessante doelwitten zijn voor Rusland.”

Uit informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten blijkt dat het Russische leger sinds het begin van de invasie meer dan 1200 raketten op Oekraïne heeft afgeschoten. De voorraad slinkt volgens Osinga snel. Begin oktober zou Moskou nog zo'n zeshonderd soorten raketten in voorraad hebben, na de grootschalige aanvallen van vorige maand (vergeldingsactie na de aanslag op de Krimbrug) en deze week zou dit aantal volgens de informatie van Osinga zijn gedaald tot maximaal 200 exemplaren.

“Door de inzet van verdedigingsraketten gaat het bij Oekraïne eveneens snel. Het is niet voor niets dat president Zelenski blijft vragen om ultramoderne luchtverdedigingsmiddelen uit het Westen.”

Het zou de hoogleraar oorlogsstudies niet verbazen dat de Navo-bondgenoten alsnog besluiten om Patriot-luchtverdedigingssystemen naar Polen te sturen. “Een zeer geavanceerd systeem dat helikopters, vliegtuigen, kruisraketten en ballistische raketten kan uitschakelen. Het kan meerdere doelen tegelijk volgen en meerdere onderscheppingen tegelijk uitvoeren. Tot nu toe waren de westerse bondgenoten huiverig om de Patriot in te zetten, uit angst dat de Russen de technologie in handen zouden krijgen. Maar het incident in Polen kan voor verandering zorgen. Zelenski heeft een verzoek ingediend om het systeem te mogen inzetten, maar de vraag is of dat zal gebeuren.”