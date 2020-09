Tyfoon Haishen aan land in Japan, gaat richting Korea

In navolging van de oproep tot evacuatie zijn de straten in Japan dit weekend verlaten. Beeld Getty Images

De autoriteiten hadden maar liefst 1,8 miljoen mensen opgeroepen tot evacuatie. Er zijn slechts twee gewonden gemeld.

Een bezorgde premier Shinzo Abe waarschuwde de Japanners zondagavond (plaatselijke tijd) dat zij de grootste voorzichtigheid in acht moeten nemen. Het Japans meteorologisch bureau had windsnelheden voorspeld tot 216 kilometer per uur.

De autoriteiten hebben inwoners van zeven prefecturen opgeroepen om te evacueren, aldus de Japanse publieke omroep NHK. De evacuatie werd bemoeilijkt door afstandsregels in geval met de corona-epidemie.

Verwacht wordt dat de tyfoon zich in westelijke richting verplaatst, richting het Koreaanse schiereiland. Dat werd afgelopen week al getroffen door de tyfoon Maysak. Daarbij vielen minstens twee doden en kwamen duizenden tijdelijk zonder stroom te zitten.