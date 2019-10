Tyfoon Hagibis raast over Japan: 11 doden en 120 gewonden

Beeld EPA

Door de hevige regenval zijn rivieren rond Tokio overstroomd. Ook zijn rond de hoofdstad modderstromen ontstaan. Op beelden is te zien dat helikopters worden ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden.

De dodelijke slachtoffers vielen door modderlawines, die huizen hebben bedolven. Ook zijn mensen meegesleurd in kolkende rivieren. Ongeveer 270.000 huishoudens zitten nog zonder stroom.

In elf regio’s werd de noodtoestand afgekondigd, waaronder Tokio, schrijft de publieke omroep NHK. Miljoenen mensen in deze regio’s werden geadviseerd om te vertrekken naar veiligere plekken.

Hagibis is de krachtigste tyfoon in de afgelopen zestig jaar die aan land komt in Japan. Er werden windsnelheden van 198 kilometer per uur gemeten.

Het openbare leven werd zaterdag grotendeels stilgelegd door het noodweer. Veel treinen reden niet meer en ook veel vluchten werden geschrapt. De tyfoon is inmiddels afgenomen tot een tropische storm en bevindt zich nu voor de kust van het oosten van Japan. Langzaam komt alles nu weer op gang. Wel zijn nog meer dan 800 binnenlandse vluchten van Japanse luchtvaartmaatschappijen voor zondag geschrapt.

Beeld EPA

Beeld REUTERS