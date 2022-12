Twitterpersoneel hoeft van Elon Musk niet eens naar huis om te gaan slapen

Het hoofdkwartier van Twitter in San Francisco: Elon Musk liet er slaapruimtes inrichten voor vermoeide werknemers. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Bij zijn overname van Twitter liet Elon Musk er geen misverstanden over bestaan: alleen het personeel dat bereid was lange dagen en – in zijn woorden – ‘extremely hardcore’ te werken, mocht blijven. De rest kon maar beter opstappen.

Hóe lang en hóe hardcore die dagen in werkelijkheid zijn, werd deze week weer wat duidelijker. Zakenplatform Forbes sprak Twitterpersoneel dat vertelde dat delen van de kantoorvloer zijn omgebouwd tot, jawel, slaapruimtes. De Britse omroep BBC publiceerde vervolgens foto’s die dat verhaal bevestigen.

Geen probleem, volgens sommigen. Als het personeel er zelf voor kiest en daar vermoedelijk naar betaald wordt, waarom niet? De gemeente San Francisco, waar het hoofdkwartier van Twitter gevestigd is, denkt daar echter anders over. Musk heeft volgens The San Francisco Chronicle namelijk geen vergunning aangevraagd om een deel van het kantoor als woonruimte te gebruiken.

‘Gebrek aan respect’

“We moeten ervoor zorgen dat het gebouw wordt gebruikt zoals het bedoeld is,” zegt een gemeentewoordvoerder tegen The Washington Post. “Er zijn verschillende bouwvoorschriften voor woongebouwen, ook voor gebouwen die voor kort verblijf worden gebruikt. Niemand staat boven de wet.”

Aan het personeel is bovendien niets gecommuniceerd over de bedden, vertellen anonieme medewerkers aan Forbes. “Van de ene op de andere dag stonden de bedden er gewoon, zonder overleg,” vertelt een van hen. “Het is het zoveelste onuitgesproken teken van gebrek aan respect.”

Reactie Elon Musk

Musk toonde weinig onder de indruk van het onderzoek. ‘Dus de stad San Francisco valt bedrijven aan voor het aanbieden van bedden aan vermoeide werknemers in plaats van ervoor te zorgen dat kinderen veilig zijn voor fentanyl. Waar liggen jullie prioriteiten?’ schreef hij op Twitter, met een link naar een artikel over een kind dat in een speeltuin was blootgesteld aan een dodelijke dosis van de drug.