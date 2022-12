Twitter schorst account Kanye ‘Ye’ West na posten foto hakenkruis

Kanye ‘Ye’ West afgelopen oktober in Parijs. Beeld JULIEN DE ROSA/AFP

De schorsing komt een dag nadat de rapper aanschoof bij het extreemrechtse platform Infowars, waar hij Adolf Hitler en de nazi’s prees. Ook deed hij in de show van complotdenker Alex Jones diverse antisemitische uitspraken.

Hoelang de schorsing van kracht blijft is niet duidelijk, maar schorsingen op Twitter gelden volgens de website van het bedrijf voor 12 uur tot 7 dagen, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

‘Mijn vriend’

Sinds Ye in oktober na twee jaar afwezigheid weer terugkeerde op Twitter, is zijn account meerdere keren geblokkeerd of geschorst vanwege antisemitische of racistische opmerkingen.

Bij zijn eerste terugkeer op Twitter twee maanden geleden werd de rapper nog enthousiast onthaald door Musk. “Welkom terug op Twitter, mijn vriend,” schreef de miljardair destijds.

‘Zenuwinzinking’

Wat de precieze reden voor de schorsing is, maakt Musk niet duidelijk, maar na het optreden bij Infowars schreef de Amerikaanse entertainmentsite TMZ dat West duidelijk ‘een ernstige zenuwinzinking’ had. In de uitzending zei West onder meer dat ‘Hitler goede dingen heeft gedaan’.

Ook stelde hij dat ‘we’ moeten stoppen met ‘het beledigen van de nazi’s’. Op een ander moment zei de rapper duidelijk: “Ik hou van Hitler.” Ook maakte West antisemitische grapjes over de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Antisemitische tweets

West ligt de laatste tijd al onder vuur vanwege verschillende antisemitische tweets. Dat kostte hem onder meer een miljoenensamenwerking met Adidas. Eerder stopten onder meer modehuis Balenciaga en het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency al hun samenwerking met de artiest.