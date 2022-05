Twitter onderuit op Wall Street na pauze overnamedeal Musk

Beeld AP

Beleggers zetten het aandeel fors lager omdat Teslatopman Elon Musk via het gelijknamige socialmediaplatform liet weten de overname van Twitter ‘tijdelijk’ te pauzeren. Later stelde de miljardair wel dat hij nog altijd ‘gecommitteerd’ is aan de overnamedeal.

Musk heeft al een akkoord bereikt met het bestuur van Twitter om het bedrijf voor 44 miljard dollar (ruim 42 miljard euro) te kopen en van de beurs te halen. Dat hij nu opeens een pauze wil is omdat hij meer duidelijkheid verlangt over het aantal spamaccounts bij de berichtendienst. Uit een officieel document van Twitter bleek eerder deze maand al dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers uit spamaccounts bestaat. Het aantal actieve gebruikers is belangrijk voor de potentiële winstgevendheid, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties.

Tesla

Tesla, waar Musk de baas is, klom bijna 5 procent. Beleggers lijken opgelucht dat de topman van de autofabrikant mogelijk afziet van de overname van Twitter. Persbureau Reuters meldde verder dat het plan van Tesla om ook elektrische auto’s in India te gaan verkopen voorlopig van de baan is. Tesla probeerde lagere importtarieven in het land te bedingen, maar dat zou niet zijn gelukt.