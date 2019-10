Twitter doet politieke advertenties in de ban

Daarmee doelde hij onder meer op de beïnvloeding van verkiezingen en democratische processen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met behulp door automatische ‘legers’ van nepaccounts. Zogeheten trollen of bots, die al dan niet verzonnen berichten verspreiden met een kwaadaardig doel, wat door steeds geavanceerdere kunstmatige intelligentie die beïnvloeding gemakkelijker wordt gemaakt.

Investeerders van Twitter reageerden niet blij op de aankondiging. Het aandeel ging op de beurs ging omlaag.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵