Twitter blokkeert extreem-rechtse accounts, waaronder Identitair Verzet

Twee leden van Identitair Verzet beklommen in 2017 het dak van het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“De accounts in kwestie zijn opgeschort wegens het schenden van ons beleid met betrekking tot gewelddadig extremisme,” aldus Twitter in een verklaring tegen NBC News. De accounts hadden bij elkaar meer dan 140.000 volgers.

Verschillende accounts van de ‘identitaire beweging’ in andere landen, waaronder het Vlaamse Schild & Vrienden, zijn van het medium verbannen. Net als het account van Martin Sellner, de leider van de beweging in Oostenrijk.

De beweging is een van oorsprong Franse nationalistische groep, Géneration Identitaire, die zich verzet tegen de multiculturele samenleving. Volgens hen zouden rassen niet moeten mengen. De politieke elite zou witte Europeanen willen vervangen door niet-westerse immigranten.

Medeplichtig

De aanleiding voor het blokkeren van de accounts is een rapport van de Amerikaanse organisatie Global Project Against Hate and Extremism. Daarin wordt Twitter beschuldigd groepen witte nationalisten te helpen bij het verspreiden van hun boodschap en het rekruteren van nieuwe leden.

De Nederlandse tak van de beweging, die in 2012 is opgericht en door de AIVD wordt gezien als rechts-extremistisch, haalde in de afgelopen jaren meermaals het nieuws. Zo beklommen twee leden drie jaar geleden in naam van Identitair Verzet met bivakmuts het dak van het Cornelius Haga Lyceum, waar ze een spandoek met de tekst ‘Wie islam zaait, zal sharia oogsten’ ophingen. De groep vond de opening van de islamitische middelbare school ‘onwenselijk’, ‘vanwege de sympathie van bestuursleden voor het salafisme in het recente verleden.’

Sellner, de leider van de Oostenrijkse tak, noemt het verbannen van de accounts tegen NBC News ‘wederom censuur van de vrijheid van meningsuiting’. “Wij zijn de enige groep die het echt heeft over massa-immigratie en vervanging van de bevolking. De mainstream heeft geen antwoord op onze vraag: waarom zouden we accepteren dat we een minderheid worden in onze eigen landen?”