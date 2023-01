Twitter beëindigt verbod op politieke advertenties

Beeld Dado Ruvic/ Reuters

In 2019 besloot Jack Dorsey, mede-oprichter en toenmalig topman van Twitter, om politieke advertenties te weren omdat hij vond dat ‘het bereik van politieke boodschappen moet worden verdiend, niet gekocht’. Het kwam de campagne van toenmalig president Trump niet ten goede.

Deze maatregel maakt Elon Musk, de nieuwe eigenaar van het platform, nu dus weer ongedaan. Musk ziet dit als een volgende stap in zijn doel om ‘het openbare gesprek over belangrijke onderwerpen mogelijk te maken’.

Twitter maakt later bekend wat de verruimingen van de regels precies zullen zijn. De richtlijnen zouden overeen gaan komen met die van reclames op televisie en andere media. Musk ziet de beperkende maatregelen op Twitter, zoals ook het weren van oud-president Donald Trump, als censuur en is snel na zijn overname van het platform in oktober begonnen met het schrappen hiervan. Dit leidde de afgelopen maanden regelmatig tot ophef.

Soepelere regels voor politieke advertenties kunnen Twitter aan meer inkomsten uit reclames op het platform helpen. Overigens brachten politieke advertenties voorheen relatief weinig geld in het laatje. In 2018 leverden deze tijdens de tussentijdse verkiezingen minder dan 3 miljoen euro op.

Gebruikers stappen over

Sinds de overname van Twitter eind oktober voor een bedrag van 44 miljard euro gaat Musk als een olifant door een porselein kast bij het socialemediaplatform. Hij ontsloeg daags na de aankoop de leiding van het bedrijf, en zette een week later 3700 medewerkers op straat.

Musk hief bovendien de schorsing op van accounts van controversiële personen die bekend staan om het verspreiden van nepnieuws, zoals de voormalige Amerikaanse president Trump. Critici betichten de nieuwe ceo van Twitter ervan dat hij zo ruimte geeft aan extreemrechtse complottheorieën; veel Twittergebruikers verhuisden naar het socialemediaplatform Mastodon.

Medio december schorste Musk accounts van meerdere journalisten van onder meer de Amerikaanse media CNN, The New York Times en The Washington Post omdat zij een account volgden waarmee de locatie van het privévliegtuig van Musk werd gedeeld. De Europese Commissie reageerde ontsteld op deze beslissing en zinspeelde op maatregelen tegen Twitter, waarop Musk de schorsing weer ophief.