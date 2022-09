Tweede verdachte van fatale steekpartijen Canada overleden na arrestatie

Agenten reden het voertuig klem, waarna het van de weg raakte. Beeld AP

In het ziekenhuis werd het overlijden van Sanderson officieel vastgesteld, zo maakte de politie van Saskatchewan op een persconferentie bekend. Vlak voor middernacht (Nederlandse tijd) werd bekend dat hij was gearresteerd.

De politie was afgekomen op een melding van een gestolen voertuig dat werd bestuurd door een man met een mes. Agenten reden het voertuig klem, waarna het van de weg raakte. Volgens een betrokkene zou Sanderson zich vervolgens van het leven hebben beroofd, maar dat is door de politie niet bevestigd. Volgens adjunct-commissaris Rhonda Blackmore van de Royal Canadian Mounted Police moet autopsie de precieze doodsoorzaak uitwijzen.

De politie hield sinds zondag een grote klopjacht naar Sanderson, die samen met zijn broer Damien wordt verdacht van het doodsteken van tien mensen en het verwonden van achttien anderen in de inheemse gemeenschappen van James Smith Cree Nation en Weldon. Damien werd eerder al dood gevonden met zichtbare verwondingen. Myles wordt er ook van verdacht zijn broer te hebben doodgestoken.

De politie liet vlak na de arrestatie weten dat het gevaar voor de gemeenschap in de provincie Saskatchewan met de arrestatie was geweken. Over het motief van de mannen zijn nog geen mededelingen gedaan. Zes van de tien doden hebben dezelfde achternaam, liet de Canadese politie woensdag weten. Of zij familieleden zijn is niet bekend. De slachtoffers zijn tussen de 23 en 78 jaar oud.

Of er over het motief nog duidelijkheid gaat komen nu beide verdachten niet meer in leven zijn, is onduidelijk. “We hebben al met meer dan honderd getuigen gesproken en daaruit is nog altijd geen motief naar voren gekomen. Het blijft nu misschien wel voor altijd een mysterie”, aldus Blackmore.

Crimineel verleden

Eerder werd wel meer bekend over de criminele achtergrond van Myles Sanderson. Volgens Canadese media was hij veroordeeld voor onder meer mishandelingen, bedreigingen, diefstal en het aanvallen van een politieagent. Hij was sinds februari voorwaardelijk vrij uit de gevangenis, waar hij een ruim vier jaar lange celstraf uitzat wegens mishandeling en diefstal. Inheemse leiders in James Smith Cree Nation denken dat de steekpartijen mogelijk te maken hebben met drugscriminaliteit.

De ouders van de verdachte riepen hem woensdag in een interview met CBC News op zichzelf aan te geven. “Myles, mijn jongen, alsjeblieft, doe het juiste en kom terug”, sprak zijn moeder. Zijn vader deed dezelfde oproep en “hoopte dat niemand anders meer gewond raakt”. De twee boden hun excuses aan. “Ik zou willen dat ik dit had gedroomd”, aldus de vader.

Zondagochtend om 05.40 uur kwamen de eerste meldingen binnen van de dodelijke steekpartijen in de James Smith Cree Nation, in de Canadese provincie Saskatchewan. Woensdagmiddag om 03.30 uur (lokale tijd) eindigde de vier dagende durende klopjacht met de arrestatie en vervolgens dus het overlijden van Myles in de buurt van Rosthern, op ruim een uur rijden van de plek waar de steekpartijen plaatsvonden, aldus de politie.