Tweede ronde nodig bij Braziliaanse presidentsverkiezingen, Lula aan kop

De voormalige president Lula houdt een toespraak voor zijn aanhangers. Beeld Getty Images

Het verschil tussen beide kandidaten is daarmee een stuk kleiner dan het op basis van de laatste peilingen leek. De polls van afgelopen week wezen erop dat de strijd tussen Lula en de extreemrechtse Bolsonaro, zijn grootste rivaal, mogelijk al in de eerste ronde beslist kon worden.

De ruime voorsprong in de diverse peilingen van Lula, die tussen 2018 en 2019 580 dagen in de cel zat wegens een later geannuleerde veroordeling tot twaalf jaar gevangenisstraf vanwege corruptie, leek de laatste dagen richting de 50 procent te kruipen. Zijn voorsprong op Bolsonaro zou zo’n 10-15 procent bedragen. Dat bleek uiteindelijk allemaal anders: Lula haalde de meerderheid van de stemmen niet en het verschil met Bolsonaro bleek uiteindelijk aanzienlijk minder groot.

‘Verlenging’

Lula, die uitkwam op 57,2 miljoen stemmen, leek in zijn eerste reactie niet uit het veld geslagen. “Tijdens de hele campagne lagen we voor in de peilingen, van alle onderzoeksinstituten. Ik heb altijd gedacht dat we deze verkiezingen zouden gaan winnen en ik wil jullie zeggen dat we deze verkiezingen gáán winnen. Dit is enkel een verlenging,” zei hij tegen zijn aanhang in een hotel in São Paulo waar hij de binnenkomende uitslagen de hele zondagavond had gevolgd.

“Ik blijf de komende vier weken doen wat ik het liefste doe; met de mensen praten op straat en daar ga ik nu mee beginnen. Ik ga nu naar de Avenida Paulista (de grote verkeersader in het centrum São Paulo) en ga door met campagne voeren.” Daarna wees de voormalige president nog op zijn eerdere verkiezingszeges voor het presidentschap, in 2002 en 2006. “Natuurlijk wil je altijd in de eerste ronde winnen. Maar ik heb nog nooit in de eerste ronde gewonnen, altijd in de tweede ronde. Dat zal nu ook weer gebeuren.”

‘Kiezer wil verandering’

Bolsonaro kreeg na vier jaar presidentschap met onder meer een coronapandemie die bijna 700.000 doden eiste, een kwakkelende economie en hoge inflatie, iets meer dan 51 miljoen stemmen. Dat waren er bijna 2 miljoen meer dan bij zijn verkiezing tot president vier jaar geleden in de eerste ronde. “Maar je kunt uit deze uitslag opmaken dat veel mensen ontevreden zijn, dat hun leven slechter geworden is en verandering willen,” zei de zittende president na het bekend worden van de resultaten. “We zullen in de komende vier weken de goede kanten van de afgelopen vier jaar nog duidelijker moeten maken.”

Ook zei Bolsonaro dat de uitslag bewijst ‘dat we de leugen hebben verslagen’, daarmee doelend op de in zijn ogen ondeugdelijke opiniepeilingen.

Vooraf had Bolsonaro vraagtekens gezet bij het erkennen van het resultaat als hij zou verliezen. “Ik erken de uitslag van de verkiezingen alleen als die transparant en eerlijk verlopen,” zei hij diverse keren, ook afgelopen week nog. Bolsonaro heeft de laatste maanden meermaals – zonder enig bewijs – zijn twijfels uitgesproken over de betrouwbaarheid van het Braziliaanse kiessysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische stemmachines. Volgens hem zijn die fraudegevoelig en geprogrammeerd om zijn linkse tegenstander aan de winst te helpen.

Bolsonaro tijdens zijn campagne. Beeld Getty Images

De president wilde zich zondagavond niet uitspreken over de vraag of hij de verkiezingsuitslag ondubbelzinnig accepteert. “Het leger heeft het verkiezingsproces en de verwerking van de uitslagen gevolgd. Ik wacht op het verslag daarover van de minister van Defensie om daar iets over te zeggen.”

De voorzitter van het Braziliaanse verkiezingstribunaal (TSE), Alexandre de Moraes, liet zondagavond na het sluiten van de stembussen weten dat er geen onregelmatigheden waren geconstateerd.

Stemmen winnen

Lula lijkt voor de tweede ronde met zijn 6 miljoen stemmen meer een redelijk veilige marge te hebben op de zittende president. Maar er liggen nog tientallen miljoenen stemmen ‘braak’. Ondanks de stemplicht kwamen vandaag meer dan 32 miljoen van de ruim 156 miljoen stemgerechtigde Brazilianen niet opdagen. Ook brachten bijna 5,5 miljoen mensen een ongeldige of blanco stem uit. Daarnaast zullen de overgebleven kandidaten de stemmen moeten zien te veroveren die naar andere kandidaten gingen. De centrumrechtse Simone Tebet behaalde 4,16 procent van de stemmen, bijna 5 miljoen. De centrumlinkse Ciro Gomes kreeg iets meer dan 3 procent van de stemmen, ongeveer 3,5 miljoen. Geen van beiden heeft zich nog uitgesproken over steun aan Lula of Bolsonaro in de tweede ronde.

Tegelijkertijd bleek uit de zondag eveneens gehouden verkiezingen voor gouverneurs van de deelstaten, het lagerhuis en de senaat, dat een groot deel van het Braziliaanse electoraat nog altijd conservatief stemt. In veel belangrijke staten, zoals Rio de Janeiro en Minas Gerais, won een aan Bolsonaro gelieerde gouverneur. Ook in het lagerhuis en de senaat krijgt zijn partij Partido Liberal (PL) meer gewicht. “In het lagerhuis halen we vermoedelijk 20 procent, dat is een zwaar blok,” constateerde Bolsonaro.

Zo werd in Rio de Janeiro bijvoorbeeld generaal Eduardo Pazuello, die als minister van Gezondheid in Bolsonaro’s regering veel kritiek kreeg op zijn aanpak van de coronapandemie en daarom ook het veld moest ruimen, gekozen als afgevaardigde in het lagerhuis. In de senaat, die zondag voor een derde werd gekozen, krijgt de partij van de huidige president er acht senatoren bij. Ook daarvoor kregen diverse oud-ministers uit zijn regering het vertrouwen van de kiezer. Daarnaast werd oud-voetballer Romário, eveneens een bondgenoot van Bolsonaro, voor acht jaar herkozen als senator.

De nieuwe president van Brazilië wordt op 1 januari 2023 ingehuldigd.