Tweede grote ontslagronde bij Amazon: nog eens 9000 banen weg

Beeld REUTERS

Topman Andy Jassy maakte de reorganisatie bekend in een e-mail aan het personeel, die Amazon ook op de website plaatste. De nieuwe ontslagronde treft onder meer clouddienst AWS, de advertentietak en streamingdienst Twitch.

Het bedrijf had eerder al veel werknemers ontslagen. Toen ging het om de grootste banenreductie in de geschiedenis van Amazon. Die ontslagronde was volgens Jassy noodzakelijk vanwege ‘de onzekere economie’ en omdat het webwinkelconcern ‘snel personeel had aangenomen’ tijdens de pandemie. Consumenten bestelden toen massaal producten bij de webwinkel.

Om aan die explosieve vraag naar leveringen te voldoen verdubbelde het wereldwijde personeelsbestand van Amazon tussen 2020 en 2022. Nu verwacht Amazon mindere tijden door de gedaalde koopkracht en mogelijke economische recessie.

Ook is de vraag naar meer kantoorruimte afgenomen nu meer medewerkers vanuit huis werken. Begin deze maand werd bekend dat de bouw van een tweede hoofdkantoor voorlopig stil werd gelegd. Het was de bedoeling dat in 2030 zo’n 25.000 nieuw aan te nemen medewerkers aan de slag zouden gaan in het nieuwe kantoor in Arlington in de staat Virginia. Voor de bouw van het kantoor in Arlington heeft Amazon zo’n 2,5 miljard dollar uitgetrokken.

Het huidige hoofdkantoor van het bedrijf staat in Seattle, Washington. Daar werken ruim 40.000 mensen.

Omslag bij techbedrijven

De ontslagronde is opnieuw een signaal dat grote techbedrijven een omslag doormaken. In de sector zijn de laatste maanden al verschillende grote ontslagrondes aangekondigd.

De ontslagronde van Amazon is wel de grootste van de recente personeelsinkrimpingen in de Amerikaanse technologiesector. Maar Amazon heeft ook met afstand het meeste personeel. Het concern had eind september wereldwijd meer dan 1,5 miljoen werknemers in dienst. Dat is exclusief seizoenarbeiders die worden geworven tijdens bijvoorbeeld de feestdagenperiode.

De veranderde economische situatie zorgde al eerder voor ontslagen bij technologiebedrijven. Zo zette Elon Musk flink het mes in het personeelsbestand van Twitter. Ook Meta, het moederbedrijf van Facebook, kondigde vorig jaar een reorganisatie aan. Daarbij verdwijnen er 11.000 banen, ongeveer 13 procent van het totale aantal arbeidskrachten.

Eerder deze week werd bekend dat fabrikant van bedrijfssoftware Salesforce zijn 80.000 werknemers tellende personeelsbestand met ongeveer 10 procent wil verminderen, doordat klanten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.