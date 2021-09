Twee nieuwe slachtoffers van terreuraanslagen 9/11 geïdentificeerd

Beeld EPA

In een mededeling stelt het forensisch instituut van New York dat zijn laboratorium het 1646ste en 1647ste slachtoffer van de aanslagen op het World Trade Center heeft geïdentificeerd. Er sneuvelden 2753 mensen toen commando’s van al-Qaïda op 11 september 2001 twee vliegtuigen in de Twin Towers boorden. Nog steeds moeten 1106 personen geïdentificeerd worden, 40 procent van alle mensen die stierven in New York.

“Twintig jaar geleden hebben we aan de families van de slachtoffers van het WTC beloofd dat we alles zouden doen wat in onze macht ligt om hun dierbaren te identificeren, hoe lang dat ook mag duren. Met deze twee nieuwe identificaties blijven we aan onze dwingende verplichtingen voldoen,” zei chef Barbara Sampson van het instituut in de mededeling.

Nearly 20 years to the day that terrorists slammed hijacked airplanes into the World Trade Center, the city’s medical examiner identified the remains of two of the attack’s nearly 3,000 victims.https://t.co/WsIzozYmzd — New York Daily News (@NYDailyNews) 8 september 2021

Complex onderzoek

Het gaat om ‘het grootste en meest complexe forensisch onderzoek in de geschiedenis van de Verenigde Staten’. Sampson verwijst daarbij naar het proces en de technieken die al twee decennia worden aangewend om elk slachtoffer van de WTC-aanslagen te identificeren.

Met name nieuwe technologie op het vlak van dna-sequencing geeft het instituut extra slagkracht. Met die technologie is nu de identificatie mogelijk gemaakt van Dorothy Morgan, een vrouw wier resten werden gevonden in 2001, en van een man, van wie delen van het stoffelijk overschot werden gevonden in 2001, 2002 en 2006. De identiteit van de man werd op verzoek van de familie niet bekendgemaakt.

De VS herdenkt zaterdag de twintigste verjaardag van de dodelijkste aanslagen in de geschiedenis.