Twee Nederlanders aangehouden op Sziget: ‘Grootste drugsvangst ooit’

De Hongaarse media spreekt van de ‘grootste drugsvangst ooit’ op het festival. Het tweetal zou in hun kluisje en tent onder meer een kilo xtc-pillen, 451 flesjes met verdovende middelen en 128 gram marihuana hebben weggestopt. De Nederlanders zouden een prijslijst voor hun handeltje hebben gehad. De drugs hebben een geschatte waarde van ruim 15.000 euro.

De identiteit van het tweetal is nog niet bekend. De Hongaarse politie meldt in een verklaring op de website dat de twee mannen 21 en 22 jaar oud zijn en dat hun aanhouding al dinsdagavond plaatsvond. Ze werden opgepakt toen ze vanuit hun tent, waarbij het opvallend druk was, drugs verkochten. Een openbare aanklager noemde ‘levenslange gevangenisstraf’ als een mogelijkheid als ook drugssmokkel bewezen wordt.



De advocaten van de Nederlanders zouden hebben verzocht de jongens op borgtocht vrij te laten, maar daar heeft de rechter vooralsnog niet mee ingestemd.



Sziget duurt nog tot woensdag. Dit jaar treedt onder andere de Nederlandse top-dj Martin Garrix op, naast internationale sterren als Ed Sheeran en Foo Fighters.