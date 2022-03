Twee gewonden bij steekpartij in Museum of Modern Art in New York

Politieagenten zetten de omgeving rond het Museum of Modern Art (MoMA) af na een steekpartij waarbij twee medewerkers gewond raakten. Beeld REUTER

Het museum is na het incident ontruimd.

Volgens de politie van New York was de verdachte, een 60-jarige man die het museum regelmatig bezocht, de toegang tot het museum ontzegd na eerder wangedrag de afgelopen dagen. De dader is nog voortvluchtig.

Het incident vond zaterdag rond 16.15 uur (lokale tijd) plaats bij de ingang van het museum, waar de verdachte volgens een politiewoordvoerder een film wilde bezoeken.

Toen bleek dat hij niet naar binnen mocht ‘ontstak hij in woede, sprong over de toegangsbalie en stak meerdere keren in op de medewerkers van het museum’, aldus John Miller, hoofd van de inlichtingendienst en terrorismebestrijding van de New Yorkse politie. Volgens Miller zijn de slachtoffers gestoken in de rug, het sleutelbeen en de achterzijde van de nek.

Videobeelden

In het museum zou vervolgens chaos zijn ontstaan en ooggetuigen melden dat er gesproken werd over ‘geweerschoten’. Volgens de politie is er echter geen wapen afgevuurd en verliet de verdachte het museum te voet, waarna hij spoorloos verdween.

Miller zegt dat de politie beschikt over videobeelden van de man terwijl hij het museum verlaat en is bekend in welke richting hij is gevlucht. Het zou gaan om een witte man in een zwart jack met capuchon en draagt hij een blauw mondmasker en een kleurig overhemd.

Het MoMa, daterend uit 1929, is een van de toeristische topattracties van New York. In 2020 ontving het meer dan 700.000 bezoekers. De collectie omvat onder meer werken van Vincent van Gogh, Henri Matisse en Paul Gaugin.