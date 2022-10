Twee broers bekennen schuld in moordzaak Maltese journalist

De Maltese journalist Daphne Caruana Galizia werd in 2017 bruut vermoord. Beeld AFP

Daphne Caruana Galizia publiceerde op een blog over corruptie in de hoogste kringen van de politiek en de financiële wereld. Ook was zij betrokken bij de publicaties rondom de Panama Papers, die de belastingconstructies blootlegden van onder meer Maltese politici. Ze kwam in 2017 om het leven door een autobom.

“Hun standpunt is veranderd,” zei de advocaat van de broers George en Alfred Degiorgio, die verdacht worden van de moord. Na een deal met justitie bekenden de twee halverwege het proces vrijdag schuld. Ze kunnen volgens dagblad The Times of Malta worden veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord.

Vorig jaar heeft een derde verdachte al 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor zijn rol bij de moord. Daarnaast is tegen de rijke Maltese zakenman Yorgen Fenech een levenslange celstraf geëist. Hij is door een tussenpersoon, die ook is opgepakt, aangewezen als de opdrachtgever. Na de aanslag moest de regering van premier Joseph Muscat opstappen, omdat duidelijk werd dat leden van zijn regering banden hadden met Fenech en dat zij geld zouden ontvangen van de zakenman.

Regering medeverantwoordelijk

Een onafhankelijke commissie oordeelde in 2021 dat de Maltese regering een klimaat van ‘straffeloosheid’ had gecreëerd, waarin de moord kon plaatsvinden. De politici maakten haar zwart, vielen haar persoonlijk aan en trokken haar integriteit als journalist in twijfel, terwijl haar berichtgeving accuraat was en zelfs als bron werd gebruikt door opsporingsdiensten.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft namens de Raad van Europa als speciaal onderzoeker zich ook met de moord beziggehouden. “Als zo’n invloedrijke journalist vermoord kan worden zonder dat de daders worden bestraft, glijd je ver af,” zei hij destijds. “Dan hebben de verkeerde krachten het land overgenomen.”

