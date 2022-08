Twee Amsterdammers (31 en 29) overleden in Colombia, autoriteiten gaan uit van voedselvergiftiging

Het oude centrum van Cartagena. Beeld Getty Images

Lokale media melden dat het stel afgelopen weekend aankwam in de stad en verbleef in een hostel in het historische centrum. Maandag zouden de twee maagklachten hebben gekregen waarna ze verzorgd werden in hun hostel. Na verergering van hun klachten zouden ze ’s middags zijn overgebracht naar een lokale kliniek, waar de vrouw in de nacht van maandag op dinsdag zou zijn overleden en in de loop van dinsdag de man.

Colombiaanse autoriteiten gaan vooralsnog uit van voedselvergiftiging, maar doen nog onderzoek, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Javier Hernández, directeur van de kliniek, vertelde aan een lokaal radiostation dat ‘de oorzaken en omstandigheden’ van het overlijden van de twee ‘onderwerp van onderzoek zijn voor de autoriteiten’. Volgens de dokter kampte het stel met spijsverteringsproblemen en verkeerden ze in shock.

Volgens de lokale autoriteiten heeft de Nederlandse ambassade contact gehad met de burgemeester van Cartagena om de lichamen te repatriëren. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact is met de nabestaanden en dat zij volledige consulaire bijstand ontvangen.