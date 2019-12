Twee afzettingsaanklachten tegen Trump naar Huis van Afgevaardigden

De commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft er voor gestemd om twee aanklachten in de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump aan het Huis voor te leggen. Ze worden waarschijnlijk volgende week behandeld en in stemming gebracht in het voltallige Huis van Afgevaardigden.