Turkse verkiezingen in door aardbeving verwoest Hatay gaan gewoon door: ‘Ze zijn onze doden vergeten’

In de Turkse stad Hatay, die zwaar werd getroffen door de aardbevingen, gaan de presidentsverkiezingen zondag gewoon door. Van de 4053 stemgerechtigden in een wijk zijn er nog 2980 in leven. ‘Ze gedragen zich alsof er vijftig kippen zijn doodgegaan.’

In Hatay is weinig dat erop duidt dat er over een paar dagen verkiezingen plaatsvinden. Wie de stad binnenrijdt, ziet meteen dat er nog maar weinig mensen wonen. Aan weerszijden van de hoofdweg staan karkassen van wat ooit woonflats zijn geweest.

Graafmachines en takelwagens zijn in de weer om het puin weg te halen. In wijken zijn grote gaten te zien, een permanente stofwolk hangt boven de straten. Toch zullen hier zondag duizenden mensen hun stem uitbrengen in schoolgebouwen die nog overeind staan. Waar de schade te groot is, wordt een tent ingericht als stembureau.

“Ze zijn onze doden vergeten en hebben alle aandacht gericht op de verkiezingen. Er is geen aardbeving meer,” zegt wijkhoofd Nihat, een van de weinigen die nog woont in zijn verwoeste wijk, Elektrik Mahallesi in Antakya (bewoners gebruiken de namen Hatay en Antakya geregeld door elkaar, red.). “Ze zeggen dat 51.000 mensen zijn omgekomen, maar ze gedragen zich alsof vijftig kippen zijn doodgegaan.”

Drie maanden na de aardbeving

Nihat is zichtbaar getraumatiseerd; tijdens het gesprek loopt hij een paar keer weg, omdat hij zijn tranen niet kan bedwingen. Drie maanden na de ramp is het leven in Hatay uitzichtloos. De meeste mensen zijn vertrokken, naar dorpen in de buurt of naar andere steden waar familie woont. “Ik ben hier om de wijk niet in de steek te laten, en te zorgen voor mensen die er nog zijn,” zegt hij.

Verkiezingen zijn het laatste waar hij op zit te wachten, en toch is het nu zijn belangrijkste taak. Op de plastic tafel naast zijn containerwoning liggen stapels stemregistraties. Zijn wijk had voor de ramp 4053 stemgerechtigden, van hen zijn er nog maar 2980 in leven. De meesten zijn vertrokken en geregistreerd op andere plekken in het land.

Er zijn nog 600 over die hier zondag moeten komen stemmen. “Ik heb ze allemaal gebeld, een voor een. Ik zei: ‘Alsjeblieft, kom terug om te stemmen. Het is belangrijk, gebruik je stemrecht, we hebben je stem nodig’,” vertelt Nihat. “Ik geloof dat ze zullen komen. Ze laten me niet in de steek. Ze zullen komen.’’

Weinig steun voor AK-partij

In Hatay is van oudsher weinig steun voor Erdogans AK-partij, het is oppositiegebied. Na de ramp was de boosheid groot. Hulp kwam hier laat, volgens sommige slachtoffers liet de staat zich pas op de derde of vierde dag zien. Verhalen over mensen die dagenlang levend onder het puin vastzaten zijn talrijk. Het is duidelijk: in dit gebied wordt Erdogans regering verantwoordelijk gehouden voor de grote aantallen doden.

Des te groter is het belang dat mensen hun stem kunnen uitbrengen, vinden oppositiepartijen. Ze doen er alles aan om dat mogelijk te maken. De arbeiderspartij TIP heeft al sinds de ramp een grote aanwezigheid in Hatay. Teams zorgen voor hulp, water, voedsel en tenten voor diegenen die achterbleven. En nu proberen ze de stembusgang te coördineren.

De grootste zorg is de logistiek, zegt advocaat Nurhak Kar. Naar schatting 400.000 mensen hebben de stad sinds de ramp verlaten. “Zo veel mensen moeten van ver komen, ze wonen nu in andere steden. Er is maar één weg de stad in en daar zal het verkeer vast komen te staan. We houden er ook rekening mee dat er opzettelijke blokkades op die weg komen om te voorkomen dat mensen kunnen stemmen.”

Vrijwilligers en advocaten bewaken de stembureaus. “In elk stembureau zal een waarnemer zitten. Samen met andere oppositiepartijen staan we sterk. We hebben veel vrijwilligers. We zullen de stembus met ons leven bewaken.”

Gemengde gevoelens over verkiezingen

Oppositiepartijen zorgen ook voor busvervoer uit andere steden, en er is geld ingezameld voor buskaartjes voor diegenen die het niet kunnen betalen. Via sociale media wordt iedereen opgeroepen om zondag terug te komen naar Hatay. Hoe moeilijk het ook is. “Er is zoveel woede bij slachtoffers,” zegt Kar. “Ze kunnen die woede nu uiten in het stembureau.”

Tussen de puinhopen zijn her en der tekenen van leven te zien. De eigenaar van een café dat bij de aardbeving instortte, verkoopt koffie vanuit een tentje langs de weg. Ayhan en Zekiye verloren hun huis en kebabrestaurant, maar de geur van een barbecue drijft naar buiten uit een open tent. Met zwarte stift schreef het stel ‘kebab’ op het witte tentdoek. Zo goed en kwaad als het gaat proberen ze door te leven, zegt Zekiye. “Mensen zijn dankbaar dat we hier weer zijn, dat ze kunnen eten. We moeten rechtop blijven staan. Niet alleen voor onszelf, maar voor Hatay.”

Ook Ayhan en Zekiye hebben gemengde gevoelens over de verkiezingen. “Er zijn nog steeds mensen vermist, hun lichamen liggen onder het puin,” zegt Ayhan. “Laat ze eerst iedereen vinden en dan denken aan verkiezingen. Laat ze eerst de overlevenden helpen.” Ze hopen wel dat mensen terugkomen om te stemmen. “Of dit een eerlijke verkiezing wordt? Ik weet het niet. In elk geval zal ik mijn stem uitbrengen. Op iemand die het verdient. Iemand die er zal zijn voor iedereen, zonder te polariseren. Iemand die eenheid brengt.”

Aan de binnenkant van het tentdoek hangt een A4‘tje, met pen zijn er vijf sterren op getekend, eronder staat: ‘Michelin’. “We hadden gasten uit het buitenland, ze vonden onze kebab zo lekker en hingen dit op,” glundert Ayhan. “Het zijn zware tijden. Maar we zijn blij dat we mensen kunnen bedienen.”