Turkse Nederlanders willen betere bescherming tegen ‘lange arm van Erdogan’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, hier kort na de aardbevingen in zijn land in februari, is sinds 2014 aan de macht. Bij de komende verkiezingen van 14 mei hoopt hij weer herkozen te worden. Beeld AFP

Dat blijkt uit onderzoek van Instituut Clingendael. Het instituut roept de Nederlandse overheid op om met verschillende Turks-Nederlandse afvaardigingen in gesprek te gaan over wat er speelt en hoe de problemen het beste kunnen worden aangepakt.

In aanloop naar de Turkse parlements- en presidentsverkiezingen op 14 mei, onderzocht de denktank hoe de Turks-Nederlandse gemeenschap zelf aankijkt tegen het Turkse diasporabeleid, de laatste decennia in de volksmond beter bekend als ‘de lange arm van president Recep Tayyip Erdogan’. De Turkse diaspora in West-Europa telt ongeveer 5,5 miljoen individuen, waarvan er 431.000 in Nederland wonen (circa 8 procent).

Sinds de AKP, de partij van president Erdogan, in 2002 aan de macht is, profileert de Turkse staat zich steeds actiever in de Turkse gemeenschappen in Europa. Hun stemmen zijn belangrijk voor de AKP, en Nederland vormt daarop geen uitzondering. Bijna de helft van de Nederlanders van Turkse komaf gaat stemmen voor de Turkse verkiezingen. Tijdens de vorige verkiezingen stemde 63 procent op de AKP. Dat is een hoger percentage dan in Turkije zelf.

Afwijkende mening

Uit de enquête die Clingendael hield onder duizend Turkse-Nederlanders, blijkt dat 44 procent van de ondervraagden niet van plan is te gaan stemmen (het gaat dan voornamelijk om jongeren), 30 procent wil op de regerende AKP van Erdogan stemmen en 15 procent juist op het oppositieblok van 6 partijen (Nation Alliance) onder leiding van Kemal Kilicdaroglu.

“Een kwart van de Nederlanders van Turkse afkomst voelt zich zelfs onveilig vanwege de Turkse invloed in Nederland. Het beleid van Erdogan is zeker na de couppoging in 2016 autocratischer geworden. Vooral aanhangers van de Gülenbeweging, vernoemd naar Fethullah Gülen, werden geïntimideerd. Ook in ons land,” zegt hoofdonderzoeker Christopher Houtkamp.

“De president verdenkt Gülen ervan het brein te zijn van de mislukte staatsgreep. Het is niet ondenkbaar dat Turkse-Nederlanders met een afwijkende politieke of religieuze mening, zich genoodzaakt voelen zich terughoudender op te stellen over het politieke debat in Turkije.”

Bedreigingen

Volgens Houtkamp is niet gevraagd op welke manier de ondervraagden zich geïntimideerd voelen. “Nee, we weten niet of er sprake is van concrete dreigingen. Maar het zegt veel dat een flink deel van de respondenten (43 procent, red.) aangeeft dat de Nederlandse overheid meer werk moet maken van maatregelen om de invloed van de Turkse staat op hun gemeenschap in te perken.”

Bekend is dat Turken die openlijk kritiek hebben (of worden verklikt) op de islam of op het beleid van Erdogan, bedreigingen kunnen krijgen. Ook als ze in het buitenland wonen. Het begint vaak met intimiderende berichten op sociale media of ze worden gevolgd.

“Lang niet iedereen voelt zich vertegenwoordigd door de traditionele Turks-Nederlandse organisaties die vaak de gesprekspartner zijn van de overheid. Daarom zou het goed zijn als er verschillende groepen worden benaderd met de vraag in hoeverre de Nederlandse overheid moet ingrijpen om schadelijke neveneffecten van het sterk gepolitiseerde Turkse diasporabeleid aan banden te leggen,” vindt Houtkamp.

Turks op Nederlandse scholen

Een andere manier om het Turkse diasporabeleid de wind uit de zeilen te nemen, is door een levensvatbaar alternatief aan te bieden door de Nederlandse overheid voor de door Turkije gefinancierde instituten in Nederland. De onderzoekers vroegen aan de respondenten of de Nederlandse overheid bijvoorbeeld een imam-opleiding moet financieren die losstaat van Turkse organisaties als Diyanet (staatsbureau voor godsdienstzaken).

Houtkamp: “We stelden ook de vraag of de overheid het Turks als keuzetaal moet aanbieden in het reguliere Nederlandse schoolsysteem zodat Nederlandse kinderen met een Turkse achtergrond minder behoefte hebben om les te volgen aan de weekendscholen.”

Beide voorstellen krijgen geen onverdeelde steun van de ondervraagden. 42 procent van de respondenten vindt dat Nederland een imam-opleiding moet financieren, 35 procent is daartegen. Het aanbieden van Turks als keuzetaal in het Nederlands onderwijs krijgt iets meer steun (56 procent eens, 29 procent oneens).

Juist ontvankelijker

Een pasklare oplossing voor het tegengaan van Turkse staatsintimidatie bestaat volgens hoofdonderzoeker Houtkamp niet. “Wat wel duidelijk uit de enquête komt, is dat maatregelen zoals het verbieden van buitenlandse financiering van Turkse weekendscholen, tot weerstand leiden. Dat kan averechts werken, zodat sommige Turkse-Nederlanders juist ontvankelijker worden voor beïnvloeding vanuit Turkije. Betere monitoring van en bescherming bij intimidatie en dreiging, lijken meer voor de hand te liggen.”

De Turkse presidentsverkiezingen zouden oorspronkelijk plaatsvinden op 18 juni 2023, maar van die datum werd afgezien. Als reden werden de landelijke examens in die periode, de hadj en de schoolvakantieperiode genoemd. Het is de vraag of Erdogan deze stembusgang opnieuw zal winnen, het belooft een spannende strijd te worden. Als hij verliest, kan dit grote gevolgen hebben voor het diasporabeleid vanuit Ankara. “Wie er ook wint, we gaan de effecten van de verkiezingen sowieso later dit jaar onderzoeken,” besluit Houtkamp.