Turkse drone van schoonzoon Erdogan blijkt grote steun voor leger Oekraïne

‘Schapen kwamen naar ons toe vanuit het oosten om een grote staat te stichten. Maar de beste herder van een kudde schapen is Bayraktar. Ze wilden ons veroveren met geweld, maar de Russische bandieten zijn nu geesten met dank aan Bayraktar. Bayraktar!’

Zo luidt vrij vertaald de tekst van het lied dat soldaat Tarasom Borovkom schreef. Het nummer wordt gedeeld op de sociale media van het Oekraïense leger, met videoclip en al.

In die clip zijn Russische legervoertuigen te zien tijdens hun opmars door Oekraïne. Tot er een Bayraktar TB2 de lucht ingaat. Dat is een drone van Turkse makelij die uitgerust is met vier lasergeleide raketten. Kijkers zien hoe de drone een colonne in het vizier neemt, zijn doelwit uitkiest en vuurt.

Vervolgens verschijnen er beelden van verkoolde tanks, verwoeste raketlanceerders en uitgebrande treinen die brandstof vervoerden.

Afstoppen van Russische troepen

Defensiespecialisten zeggen dat de drones een belangrijke bijdrage leveren aan het stoppen van de Russische troepen. En dat is nodig, want Oekraïne is in de lucht niet zo sterk als de Russen. De drones van de Turken lenen zich om die reden goed voor het verhogen van het moreel van het Oekraïense leger. Voor hen is niets zo bemoedigend als een luchtbeeld van vijandige troepen die in de rookwolk van een explosie verdwijnen. Inmiddels heeft het filmpje al drie miljoen views.

Toen de oorlog startte, had Oekraïne al een twintigtal van de drones. Daar is deze week nog een levering bijgekomen, maar over cijfers wordt niet meer gecommuniceerd. De fabrikant is Baykar, een Turks defensiebedrijf. Dat wordt geleid door de familie Bayraktar, van wie zoon Selçuk (42) chief technology officer is. Hij wordt beschouwd als architect van Turkije’s eerste eigen droneprogramma en staat door zijn huwelijk met Erdogans dochter Sümeyye (36) heel dicht bij de president.

Tien keer goedkoper dan Amerikaanse

Een TB2 kost om en nabij de 10 miljoen euro per stuk, inclusief bewapening en randapparatuur. Dat is tien keer goedkoper dan een Reaper, de Amerikaanse concurrent. Die is wel dubbel zo snel en kan veel meer bewapening dragen. Maar hij is ook dubbel zo groot, wat niet altijd een voordeel is.

Behalve aan het Turkse en het Oekraïense leger is de TB2 onder meer ook al aan dat van Azerbeidzjan verkocht. Tijdens de oorlog die dat land in 2020 van Armenië won, was de drone beslissend.

Vooralsnog stond het Turkse wapentuig bijna altijd tegenover Rusland of een bondgenoot van Moskou. In Oekraïne en Azerbeidzjan, maar ook in Syrië en Libië, waar de Turken en de Russen andere partijen steunen. Dat en het feit dat Ankara nu openlijk voor Oekraïne kiest, voedt de hoop dat Turkije weer wat meer aan de kant van het Westen komt te staan.

Turkije mag dan wel een Navo-lid zijn, door de wrevel met het Westen koos het onlangs nog voor Rusland bij de aankoop van een luchtafweersysteem.

Naar gebiedsuitbreiding streven

Die hoop dreigt ijdel te worden als Rusland de oorlog wint, zo vreest Selim Koru, die als analist verbonden is aan het Foreign Policy Research Institute, een Amerikaanse denktank, en zelf uit Turkije stamt. “Als Poetin een betekenisvolle zege boekt en ook de economische en diplomatieke sancties doorstaat, zal dat Turkije juist nog sneller uit het westerse kamp doen vertrekken,” voorspelt hij.

Volgens hem droomt Ankara even hard als Moskou van het grote rijk dat het ooit was en zou een Russisch succes Turkije aanmoedigen om ook met militaire middelen naar gebiedsuitbreiding te streven.

“Het kan zijn aanwezigheid in Syrië en Irak gebruiken om daar gebied te annexeren,” waarschuwt Koru. “En het kan zelfs harder gaan ijveren tegen de zeegrenzen met Griekenland.” Over die grenzen waren de afgelopen decennia al geregeld schermutselingen, waarbij zeker zeven gevechtsvliegtuigen crashten en vijf piloten stierven.

Als de inschatting van Koru klopt, heeft het Westen een extra reden om geen duimbreed toe te geven aan Poetin. Want dat kan de Turken ook op oorlogskoers zetten. En dan zouden Ankara’s eigen wapensystemen, zoals de nu geprezen drone, heel erg in het nadeel van het Westen kunnen spelen.