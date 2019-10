Turkije valt Noordoost-Syrië binnen

Leden van het door Turkije gesteunde Syrische leger verplaatsen zich naar de regio. Beeld EPA

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) melden dat Turkije is begonnen met luchtaanvallen. “Er is veel paniek onder de mensen.”

De Koerdische autoriteiten riepen burgers eerder al op om zich te mobiliseren. YPG, een Koerdische militie, is volgens de Turkse regering een terroristische organisatie. Ingrijpen in het gebied zou daardoor gegrond zijn. De aanval komt kort nadat de Verenigde Staten hun troepen terugtrokken uit het gebied.

De inval is zwaar omstreden: verschillende wereldleiders hebben aangegeven zich grote zorgen te maken over het ingrijpen. Donald Trump, president van de Verenigde Staten, dreigde de ‘Turkse economie weg te vagen’ als Erdogan zou overgaan tot buitensporig of ongepast geweld in de regio.

Rusland is bezorgd dat het vredesproces belemmerd wordt door de actie. Turkije wil in de grensregio in het noordoosten van Syrië een gebied creëren waar miljoenen Syrische vluchtelingen, die nu in Turkije zitten, opgevangen kunnen worden. Daarnaast willen ze de Koerdische milities verdrijven.

‘Vredeslente’

‘Operatie Vredeslente gaat de terroristische dreiging tegen Turkije neutraliseren,’ schrijft Erdogan op Twitter. ‘De operatie gaat leiden tot een veilige zone in het gebied. Syrische vluchtelingen kunnen dan weer terugkeren naar huis,’ vervolgt de president.

Kamer wil Turkije straffen

In de Tweede Kamer is verontrust gereageerd op de Turkse inval. Partijen van coalitie en oppositie pleiten voor maatregelen tegen Turkije.

“Niet onverwacht, wel zeer zorgelijk. Nu is het aan de EU om Turkije met alle diplomatieke middelen én met sancties tot andere gedachten te bewegen,” aldus D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Andere partijen zijn het ermee eens dat de acties niet ongestraft kunnen blijven.

Volgens SP-kamerlid Sadet Karabulut moet de internationale gemeenschap terugtrekking uit Syrië eisen, het Navo-lidmaatschap van Turkije schorsen en een wapenembargo tegen Turkije afkondigen.