Turkije stevent af op tweede ronde verkiezingen: geen van de kandidaten heeft meerderheid

Aanhangers van de zittende Turkse president Recep Tayyip Erdogan namen zondag vast een voorschot op zijn herverkiezing, die echter nog niet zeker is. Beeld Getty Images

Met 91,93 procent van de stemmen geteld staat de huidige president van Turkije Recep Tayyip Erdogan op 49,49 procent van de stemmen. Zijn rivaal Kemal Kilicdaroglu volgt met 44,49 procent. Dat meldt het hoofd van de Turkse verkiezingsautoriteit YSK, Ahmet Yener, in de nacht van zondag op maandag.

Het lijkt er niet op dat Erdogan nog stijgt in de uitslag. De stemmen die nog geteld moeten worden, zouden eerder naar zijn rivaal Kemal Kilicdaroglu gaan. Dat zou betekenen dat op 28 mei een tweede ronde wordt gehouden tussen Erdogan en Kilicdaroglu.

“We weten nog niet of de verkiezingen er na de eerste ronde opzitten”, zei Erdogan tegen zijn aanhangers in Ankara, “maar als het volk ons naar een tweede ronde brengt, dan zullen we dat ook respecteren.” In zijn eerste publieke optreden sinds het sluiten van de stemlokalen stelde Erdogan dat de stemmen van buiten Turkije nog geteld worden, en dat hij 2,6 miljoen stemmen voorloopt op Kilicdaroglu.

Ook Kilicdaroglu reageerde op de groeiende kans op een tweede ronde, nu geen van de kandidaten de benodigde 50 procent van de stemmen lijkt te gaan halen. “Als onze natie om een tweede ronde vraagt, dan zullen we de tweede ronde absoluut winnen”, aldus de oppositiekandidaat. “De hang naar verandering in de maatschappij is groter dan 50 procent.”

In het land was zondagavond lang onduidelijkheid over de tussenstand. Bij staatspersbureau Anadolu ging Erdogan urenlang met een absolute meerderheid aan de leiding, terwijl oppositie-persbureau Anka de voorsprong aan uitdager Kemal Kilicdaroglu gaf. In de loop van de avond kropen de cijfers naar elkaar toe.

Sinan Ogan, de derde kandidaat, haalde tot nu toe zo’n 5 procent van de stemmen. Dat is meer dan veel experts vooraf dachten.

Onder Turks-Nederlandse stemmers kreeg Erdogan 68,76 procent van de stemmen en Kilicdaroglu 28,52 procent, meldt de website van het Turkse staatspersbureau Anadolu. In totaal hebben volgens Anadolu zo’n 123.275 van de meer dan 200.000 kiesgerechtigden in Nederland hun stem uitgebracht, dat komt neer op zo’n 47 procent.

‘We staan voor’

De samenwerkende oppositiepartijen claimden al vroeg op de avond een overwinning voor Kilicdaroglu. De burgemeesters van Ankara en Istanboel, beiden lid van de oppositiepartij, zeiden te verwachten dat hun kandidaat president werd. Kilicdaroglu was aan het begin van de avond ook optimistisch. ‘We staan voor’, twitterde hij tegen 19.00 uur.

De burgervader van Istanboel riep Turken op niet te veel af te gaan op de cijfers van het staatspersbureau, omdat die niet zouden kloppen. Dit tot ergernis van de AKP-partij, die erop hamerde dat volgens officiële bronnen de huidige president aan de leiding ging.

De presidentsverkiezingen worden gezien als tweestrijd tussen zittend president Erdogan en oppositieleider Kilicdaroglu. De oppositie is massaal op de been om toezicht te houden op een eerlijk verloop van de stembusgang. De partij van Kilicdaroglu had al aangekondigd honderdduizenden waarnemers te gaan inzetten bij de circa 50.000 stembureaus in het land.

Veiligheidstroepen

In Turkije mochten 64,2 miljoen kiezers vandaag hun stem uitbrengen. In het buitenland konden 3,4 miljoen Turken dat al eerder doen. De stembussen sloten om 17.00 uur lokale tijd (uur eerder bij ons). Als geen van beide kandidaten een absolute meerderheid behaalt (meer dan 50 procent van de stemmen), volgt op 28 mei een tweede ronde.

Er werd rekening gehouden met een hoge opkomst. Op sommige plaatsen vormden zich lange rijen bij stembureaus. Bij de vorige landelijke verkiezing in 2018 gingen kiezers ook massaal stemmen. Toen bedroeg de opkomst ongeveer 86 procent. Mocht Erdogan niet herkozen worden, dan zal hij de macht vredevol overdragen, beloofde hij vrijdag. Volgens staatsmedia verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu dat zeker 600.000 manschappen van de veiligheidstroepen op de been zijn.

Volgens deskundigen stond Erdogan voor de moeilijkste uitdaging in twee decennia. Sinds 2014 bekleedt hij het presidentsambt. Zijn AKP oftewel de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling, trad in 2002 toe tot het Turkse politieke toneel en werd onmiddellijk tot verkiezingswinnaar uitgeroepen. Sindsdien behaalt de rechts-conservatieve partij steeds het leeuwendeel van de stemmen.

Erdogan, die zijn politieke carrière vooral als burgemeester van Istanboel begon, was tussen 2003 en 2014 premier van het land. Hierna werd hij tot president verkozen. Sinds het grondwettelijk referendum van 2017, dat Erdogan doorvoerde, is de functie van premier verdwenen en heeft de president dus meer macht.

Parlementaire meerderheid

Kilicdaroglu’s CHP maakt deel uit van de ‘Natie-Alliantie’. Dat blok bestaat uit zes oppositiepartijen die het op veel vlakken weliswaar niet eens zijn met elkaar, maar zich hebben verenigd in de hoop Erdogan te verslaan. De oppositiecoalitie strijdt om zowel het presidentschap als om een parlementaire meerderheid, zodat ze ingrijpende hervormingen kan voeren en Turkije terug kan brengen naar de parlementaire democratie.

De CHP, die sinds 2010 de oppositie aanvoert, werd ooit opgericht door Mustafa Kemal Atatürk. Ook Kilicdaroglu plaatst net zoals Atatürk de nadruk op het seculiere Turkije. Daarnaast wil Natie-Alliantie een meer westerse koers varen en hamert ze op het herstel van de democratie, door onder andere terug te keren naar het parlementaire systeem met een premier.

Toch werd de 74-jarige politicus niet zonder slag of stoot gekozen als uitdager van Erdogan. Aanvankelijk verzette de op een na grootste partij in het blok, de IYI, zich tegen de nominatie. Die partij zag liever twee andere CHP’ers als kandidaat, namelijk burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanboel en burgemeester Mansur Yavas van Ankara. Uiteindelijk kwam de IYI hierop terug nadat beloofd werd om bij winst de twee burgemeesters te promoveren tot ‘vicepresidenten’. De interne hetze toont de verdeeldheid van de oppositie, die al jarenlang de hegemonie van Erdogan probeert te breken.

Klappen incasseren

Erdogan heeft de laatste tijd enkele klappen moeten incasseren. De aardbeving die eind februari grote delen van Turkije en Syrië deed opschrikken – met meer dan 50.000 doden in Turkije – en de trage reactie van de overheid op de ramp, heeft heel wat kritiek opgeleverd. Ook de Turkse economie staat er niet goed voor met een inflatiecijfer dat afgelopen herfst het record van 24 jaar brak.

Toch heeft de ‘moderne sultan’ de laatste jaren zijn grip op het land verstevigd. Zo zijn de grootste mediamerken gecontroleerd door personen met hechte banden met de AK-partij, ontdekte het persagentschap Reuters. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook strenge overheidscontrole op sociale media mogelijk door een controversiële wet, die de autoriteiten de mogelijkheid geeft tot censuur. Ook op het buitenlandse toneel doet Erdogan zich gelden.