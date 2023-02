Turkije pakt aannemers op vanwege slecht gebouwde panden

De Turkse president Erdogan tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen zuidoostelijke stad Diyarbakir. Beeld AFP

De Turkse justitie heeft naar aanleiding van de zware aardbeving strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar ruim 130 personen, die mogelijk betrokken zijn geweest bij de bouw van ondeugdelijke en illegale panden. Onder de verdachten zijn architecten, ingenieurs en aannemers. Enkele van hen zijn de afgelopen dagen gearresteerd, anderen hebben een verbod gekregen om het land te verlaten.

De Turkse autoriteiten verzekeren dat eventuele verantwoordelijken voor de constructie van ondermaatse gebouwen voor de rechter zullen worden gebracht. “We zullen dit nauwgezet aanpakken, met name voor panden die zwaar beschadigd zijn en waar mensen zijn gedood of gewond,” aldus vicepresident Fuat Oktay.

‘Mijn geweten is zuiver’

Volgens het onafhankelijke Turkse persbureau DHA en andere lokale media werden op Istanbul Airport zondag twee aannemers aangehouden die verantwoordelijk zijn voor de constructie van ingestorte gebouwen in Adiyaman. De twee zouden onderweg zijn geweest naar Georgië. Een van de opgepakte ondernemers ontkende volgens DHA iets te hebben misdaan: “Mijn geweten is zuiver. Ik heb 44 panden gebouwd, vier zijn ingestort. Ik heb alles volgens de regels gedaan.”

Twee andere verdachten werden volgens staatspersbureau Anatolië zondag aangehouden in de zuidelijke provincie Gaziantep. De beide mannen worden ervan beschuldigd dat ze uit een ingestort gebouw steunpilaren weghaalden om meer ruimte te scheppen. En vrijdag werd op Istanbul Airport een aannemer opgepakt die verantwoordelijk is voor de bouw van een luxe appartementencomplex van twaalf verdiepingen in de historische stad Antakya. Honderden mensen kwamen om toen het complex Rönesans (‘Renaissance’) als een kaartenhuis in elkaar zakte.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan probeert met de strafvervolgingen de groeiende onvrede te beteugelen. Veel mensen zijn woedend over de ondeugdelijkheid van een boel ingestorte gebouwen. Turkije heeft op papier wel bouwvoorschriften die ervoor moeten zorgen dat panden aardbevingsbestendig zijn, maar die regels worden mede door corruptie en gebrekkig toezicht slecht nageleefd.

Plunderingen en geweld

Veel Turken verwijten Erdogans regering ook dat de hulpverlening te traag op gang kwam. Bovendien zijn er plunderingen. Sommige hulporganisaties schortten hun activiteiten afgelopen weekend op of trokken zich terug uit bepaalde gebieden vanwege zorgen over onveiligheid.

Duitse hulpverleners meldden zondag dat ze geweervuur hoorden tijdens plunderingen in de regio Hatay. Volgen critici is het leger te laat ingezet om orde te handhaven.

In een reactie op het geweld waarschuwde president Erdogan dat plunderaars hard zullen worden gestraft. Hij geeft toe dat de hulp moeilijk op gang kwam, maar voert als rechtvaardiging aan dat het om een zeldzaam grote catastrofe gaat, met zeer omvangrijke schade in een heel uitgestrekt gebied.

Hij wijst erop dat het zwaarst beschadigde gebied, waar ruim 13 miljoen mensen wonen, een diameter heeft van 500 kilometer. Tijdens een tour langs getroffen steden zaterdag sprak de president opnieuw van ‘de ramp van de eeuw’.

Miljoenen daklozen

Intussen haalden hulpwerkers zondag op verschillende plekken nog overlevenden onder het puin vandaan, onder wie een zwangere vrouw en twee kleine kinderen. Het aantal doden liep op tot ruim 35.000, van wie ongeveer 29.000 in Turkije en zo’n 6000 in buurland Syrië.

De aantallen zullen zeker nog verder stijgen. Het is daarmee de dodelijkste beving in Turkije sinds 1939. Miljoenen mensen zijn dakloos geworden en slapen ’s nachts in tenten, auto’s en moskeeën, die zijn omgevormd tot tijdelijke opvangcentra.

De ramp komt drie maanden voor de geplande Turkse presidentsverkiezingen, die voor Erdogan de lastigste dreigen te worden in de twee decennia die hij nu aan de macht is. De populariteit van de gematigd islamitische president liep de laatste tijd deuken op door de sterk gestegen inflatie en de gekelderde waarde van de Turkse lira.