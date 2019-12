Turkije evacueert slachtoffers na zware aanslag in Somalië

Een meisje wordt naar het ziekenhuis gebracht nadat zij gewond is geraakt door de aanslag van zaterdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Beeld AFP

De aanslag werd veroorzaakt door een voertuig met explosieven te laten ontploffen bij een controlepost in Mogadishu dat zich op een druk kruispunt bevindt in het zuidwesten van de stad.

Een hoge politiefunctionaris meldt dat het Turkse vliegtuig ongeveer vijftien mensen meeneemt die ernstig gewond zijn geraakt. Turkije zou verder ook medische voorraden en medisch specialisten sturen om te helpen bij de behandeling van het grote aantal slachtoffers. Er wordt maandag ook hulp vanuit Qatar verwacht.

Bij de aanslag kwamen twee Turken om het leven en raakten twee Turken gewond. Zij worden teruggevlogen naar hun thuisland.

De bomaanslag van zaterdag was de dodelijkste sinds 2017 in het land. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven toen een truck met explosieven ontplofte in de hoofdstad. Terreurorganisatie al-Shabaab, die de regering omver wil werpen, pleegt geregeld bomaanslagen. De extremisten hebben de verantwoordelijkheid voor het bloedbad van zaterdag (nog) niet opgeëist.