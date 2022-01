Turkije en Griekenland zuchten onder winterweer

Op Istanbul Airport heerst chaos, duizenden mensen zijn al twee nachten op rij gestrand. Beeld AP

Griekse werknemers in de publieke en private sector moesten dinsdag een verplichte vrije dag opnemen, en bleven winkels, scholen en overheidsdiensten dicht. De ongewoon hevige sneeuwval legde het openbare leven in grote delen van Griekenland grotendeels plat.

De problemen waren het grootst in de hoofdstad. Enkele duizenden automobilisten kwamen vanaf maandagmiddag vast te zitten op de ringweg van Athene. ’s Avonds werden brandweer, politie en het leger ingezet om ze te bevrijden en naar schuilplaatsen te brengen. Desondanks brachten enkele tientallen de nacht in hun auto door. Ook honderden treinreizigers strandden. Het vliegverkeer van en naar Athene lag ook dinsdag nog nagenoeg stil. De twee grootste Griekse luchtvaartmaatschappijen annuleerden vrijwel al hun vertrekken en aankomsten; ook KLM schrapte zijn twee geplande vluchten van en naar Schiphol. Diverse buitenwijken van Athene zaten dinsdag nog zonder elektriciteit.

Geen enkele vlucht

Beelden van volledig besneeuwde landingsbanen op Istanbul Airport laten zien waarom de luchtverkeersleiding zich genoodzaakt voelde maandagmiddag geen enkele vlucht meer toestemming te geven op te stijgen of te landen. Passagiers zaten urenlang vast in stilstaande vliegtuigen en in bussen die niet terug naar de terminal konden rijden. Op Istanbul Airport heerst sindsdien chaos, duizenden mensen zijn al twee nachten op rij gestrand. Mensen slapen op bankjes, op de grond en zelfs boven op bagagecaroussels.

Omdat de wegen rondom het vliegveld ook al twee dagen onbegaanbaar zijn, is het onmogelijk om mensen naar hotels in de stad te vervoeren. Ook medewerkers van het vliegveld kunnen niet naar huis. Bussen en taxi’s rijden niet.

Op onder meer Kreta, Rhodos, Mykonos en Santorini verdwenen dorpen en stranden onder een centimetersdikke witte laag. Sneeuwval is op de eilanden, behalve in de bergen op Kreta, zeer zeldzaam.

Verkeerschaos en stroomuitval

Dat geldt in wat mindere mate voor Athene. Vorig jaar februari nog zorgde sneeuw ook al voor verkeerschaos en stroomuitval. Deze keer waren de autoriteiten voorbereid, zeiden ze vooraf. Maar al snel na de eerste sneeuwvlokken ging het maandag mis. Aan het eind van de ochtend sneeuwde het, eerder dan verwacht, zo hevig dat de overheid een alarmbericht uitstuurde naar alle mobiele telefoons en de ambtenaren naar huis liet gaan. Even later deden veel bedrijven en winkels met hun personeel hetzelfde. Zo gingen Atheners massaal tegelijk de weg op, iets wat onder normale omstandigheden al tot chaos zou hebben geleid. Sneeuwschuivers en strooiwagen konden de wegen vanwege het stilstaande verkeer vervolgens niet meer bereiken.

Veel Grieken zijn woedend over wat zij het falen van de overheid vinden. “We hebben te maken met enorme hoeveelheden sneeuw. Ik begrijp de boosheid van de mensen die deze ontberingen hebben moeten doorstaan,” zei minister en regeringswoordvoerder Giannis Ekonomou. “We zijn hun een uitleg verschuldigd, en een excuus. Maar we moeten eerst alles doen om ze veilig thuis te krijgen.”