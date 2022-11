Turkije belooft wraak voor aanslag Istanbul

Aanwezigen bij de afscheidsceremonie voor Yusuf Meydan en zijn 9-jarige dochter Ecrin, die omkwamen bij de aanslag in Istanboel. Beeld Can EROK / AFP

De Turkse autoriteiten hebben maandag 47 verdachten gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij de bloedige bomaanslag in het centrum van Istanboel zondag. Bij die aanslag kwamen zes mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. De politie toonde maandag beelden van de arrestatie van de vermoedelijke aanslagpleger: het zou gaan om een Syrische vrouw met banden met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en haar Syrische zusterorganisatie YPG.

De arrestaties vonden plaats na het analyseren van de beelden van zo’n 1200 beveiligingscamera's, stellen de Turkse autoriteiten. Ook stellen de Turken dat de vrouw al bekend heeft dat zij de bom heeft geplaatst, dat zij instructies had gekregen vanuit de Syrisch-Koerdische stad Kobani en dat zij op weg was naar Griekenland.

Kritiek op VS

De snelheid waarmee de Turkse regering conclusies trekt is opmerkelijk. De minister van binnenlandse zaken Suleyman Soylu haalde hard uit naar de Verenigde Staten, die zondag de aanslag al veroordeelden en stelden ‘schouder aan schouder’ te staan met de ‘Navo-bondgenoot’. Soylu verwierp de Amerikaanse steunverklaring en vergeleek deze met ‘een moordenaar die als eerste komt opdagen op de plaats delict’.

Soylu refereert daarmee aan de Amerikaanse samenwerking met de Koerdische beweging YPG in Noord-Syrië bij de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Turkije is woest op Amerika over deze banden. Nog een opmerkelijk detail: de politie toonde maandag een foto van de geboeide hoofdverdachte, die een sweater droeg met de tekst: ‘New York’.

Vergelding

Minister Soylu zei maandag dat Turkije de aanslag zal vergelden. “We weten welke boodschap zij, die deze actie hebben uitgevoerd, willen geven. We hebben de boodschap begrepen. Geen zorgen, we zullen het hen flink betaald zetten.” Tegelijkertijd zei een Turkse regeringsfunctionaris aan persbureau Reuters dat de mogelijkheid dat IS achter de aanslag zit ‘niet helemaal buiten beschouwing’ wordt gelaten.

Turkije heeft in het verleden vaker met terreuraanslagen te maken gehad van IS of de PKK, vooral tussen 2015 en 2017. De verantwoordelijkheid voor de bomaanslag van zondag is nog door niemand opgeëist. De PKK ontkent iedere betrokkenheid bij de aanslag, en stelde maandag in een communiqué dat het ‘geen burgers’ zou aanvallen.

De aanslag komt op een gevoelig moment. Volgend jaar juni zijn er in Turkije de parlements- en presidentsverkiezingen, waarbij de positie van president Recep Tayyip Erdogan op het spel staat. In 2015 vonden er ook aanslagen plaats in de aanloop naar de verkiezingen. Erdogan zal waarschijnlijk kiezen voor de escalatie met de Koerdische PKK en de YPG in Syrië om zo daadkracht tonen voor het publiek. Een nieuwe militaire interventie in Noord-Syrië behoort tot de mogelijkheden.

Met het leggen van een verband tussen de aanslag van zondag en de PKK, de YPG en de Amerikanen, zet Turkije de onderhandelingen over de toetreding van Zweden en Finland bij de Navo ook op scherp. Navo-lid Turkije weigert tot op heden in te stemmen met het lidmaatschap van beide landen, zolang zij hun beleid ten opzichte van de Koerden en de PKK niet bijstellen. Vorige week beloofde de Zweedse premier Ulf Kristersson aan Erdogan dat zijn regering meer zal doen in de strijd tegen ‘terreurbewegingen, zoals de PKK, in Zweden.”