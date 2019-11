Turkije begint maandag met terugsturen IS’ers

Minister Soylu sprak er schande van dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk sommige IS’ers hun nationaliteit zouden ontnemen. Beeld REUTERS

De Turkse regering hekelt de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëgangers. Minister Süleyman Soylu herhaalde vorige week andermaal al dat Ankara de strijders wilde terugsturen. “We gaan ze niet voor altijd houden,” sprak hij verslaggevers toe. “We zijn geen hotel voor IS.”

Soylu sprak er schande van dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk sommige IS’ers hun nationaliteit zouden ontnemen, om zo te voorkomen dat Turkije hen terug zou kunnen sturen. “Dat is onacceptabel, geheel onverantwoordelijk. Zadelen jullie ons nu echt op met jullie terroristen?”

Offensief in Syrië

Turkije begon afgelopen maand een offensief in het noordoosten van Syrië, tegen een Koerdische militie die gold als een belangrijke bondgenoot van het Westen in de strijd tegen Islamitische Staat. Als onderdeel van dat offensief heeft Turkije de gevangengenomen IS-strijders en familieleden overgenomen die eerder door de Koerden werden vastgehouden. Een aantal IS’ers zouden in de chaos van het offensief zijn ontsnapt.

Volgens Soylu gaat het om in totaal 1200 buitenlandse strijders van de terreurbeweging. Uit welke landen de gevangenen komen, zei hij niet. Volgens cijfers van de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ging het eind juni om twintig volwassenen en dertig kinderen met de Nederlandse nationaliteit.