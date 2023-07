Tsjechische schrijver Milan Kundera (94) overleden

Milan Kundera in 1984. Beeld Francois Lochon/Gamma-Rapho via Getty Images

Kundera werd geboren in Brno, de tweede stad van Tsjechië, en trok in 1975 naar Parijs als gevolg van de Praagse Lente. Hij vertrok in ballingschap naar Frankrijk, omdat zijn boeken tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verboden waren in Tsjechië.

Kundera schreef aanvankelijk in het Tsjechisch, maar in 1979 werd hem zijn Tsjechische nationaliteit afgenomen. Datzelfde jaar ontving hij de Franse nationaliteit. Vanaf de jaren negentig verschenen vrijwel al zijn boeken in het Frans. Zijn boeken werden in meer dan veertig talen vertaald en wereldberoemd.

De grap is zijn eerste boek, dat in 1967 uitkwam. Het wordt gekenschetst door cynische humor waarmee hij vernietigend schrijft over het Tsjechoslowaakse communistische bewind. Zelf was hij als 18-jarige communist en partijlid geworden. Kundera raakte op den duur steeds meer in conflict met het partijbestuur en werd in 1956 als partijlid geroyeerd. In 1970 werd hij definitief uit de partij gezet.

Zijn bekendste boek De ondraaglijke lichtheid van het bestaan speelt rond de Praagse Lente van 1968, een opstand tegen het communistische regime in Tsjechoslowakije, gevolgd door een vooral Sovjet-Russische invasie. Het wordt een iconische en filosofische roman genoemd. Vier hoofdpersonen met verschillende achtergronden en denkbeelden worstelen met het toeval, de politiek, de kunst, de liefde en seks, en in het algemeen met de lichtheid van het bestaan. Een verfilming van het boek is in 1988 als The Unbearable Lightness of Being uitgekomen.

