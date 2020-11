Trumps strijd om de macht: een ontslaggolf en rechtszaken

Beeld AFP

De regering-Trump heeft afgelopen dagen onrust gezaaid bij het ministerie van Defensie door meerdere topambtenaren te vervangen door vertrouwelingen van Trump. Dat meldt CNN. Maandag stuurde Trump defensieminister Mark Esper de laan uit, die al tijden slecht bij lag Trump omdat hij het niet eens was met Trumps wens om het leger in te zetten tegen anti-racismedemonstranten. Volgens CNN zijn zowel militairen als burgerfunctionarissen in het Pentagon bezorgd over wat er komen gaat.

Inclusief Esper zijn er afgelopen dagen vier topfunctionarissen ontslagen of opgestapt in het Pentagon. Het gaat behalve de minister om de stafchef, het hoofd inlichtingen en het hoofd beleidszaken. Onder de Trump-volgelingen die de vier hebben vervangen is ook de omstreden Anthony Tata, die oud-president Barack Obama een moslim en een terrorist heeft genoemd en complottheorieën aanhangt en verspreidt.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vatte het ontslag van Esper maandag al op als een teken dat Trump ‘chaos wil zaaien’ in de laatste weken van zijn ambtsperiode.

Stembusfraude

In Pennsylvania is gesteggel ontstaan over een postbode die zijn eerdere beweringen over verkiezingsfraude volgens de Washington Post zou hebben ingetrokken. Dat ontkent de postbode nu.

De postbode, een medewerker van het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) uit de staat Pennsylvania ontkent dat hij zijn beweringen over verkiezingsfraude heeft ingetrokken. Ingewijden hadden tegen de krant Washington Post juist gezegd dat de man, Richard Hopkins, een schriftelijke verklaring onder ede heeft getekend waarin hij terugkomt op de aantijgingen van fraude. Een parlementscommissie bevestigde dat de postmedewerker zijn beschuldigingen formeel heeft ingetrokken.

De Washington Post kreeg geen contact met Hopkins, die inmiddels wel heeft gereageerd in een video op YouTube. Hopkins spreekt daar tegen dat hij is teruggekomen op zijn beschuldigingen. “Ik ben hier om te zeggen dat ik mijn verklaring niet heb ingetrokken. Dat is niet gebeurd,” citeert de krant uit de video.

Hopkins had beweerd dat een leidinggevende in de plaats Erie medewerkers had geïnstrueerd om te laat verstuurde briefstemmen te antedateren om ze te laten meetellen. Naar de beweringen van Hopkins is verwezen door hoge Republikeinse politici, die met president Donald Trump, de verliezer van de verkiezingen, beweren dat er sprake was van doorgestoken kaart en de uitslag juridisch willen aanvechten. Voor de bewering van Hopkins is vooralsnog geen enkel bewijs.

Onder druk

Het campagneteam van president Trump vertrouwt het niet. Een woordvoerder suggereerde dat Hopkins misschien is gedwongen de verklaring in te trekken. “Hij omschreef nauwgezet wat hij heeft meegemaakt. En we weten niet onder hoeveel druk hij stond sinds hij die verklaringen aflegde.”

Onder andere de Republikeinse senator Lindsey Graham verwees naar de aantijgingen in een brief aan het ministerie van Justitie waarin hij pleitte voor een onderzoek naar de verkiezingen. Daarop spoorde minister van Justitie William Barr aanklagers in een brief aan om onderzoeken in te stellen na de vermeende misstanden rond de verkiezingen.

Zinloos

Ondertussen zet de regering van Pennsylvania de nodige stappen om een rechtszaak van de president snel van tafel te krijgen. Trump wil met een kort geding tegenhouden dat de autoriteiten in Pennsylvania de Democraat Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen in die staat uitroepen. Kathy Boockvar, de minister van Binnenlandse Zaken van de cruciale swing state, stelde dinsdag dat Trumps zaak nergens op gebaseerd is en vroeg om een snelle uitspraak omdat zij de verkiezingsuitslag officieel wil maken.

De meeste deskundigen op het gebied van electoraal recht stellen dat de claims van het team van Trump zinloos zijn. Volgens David Becker, de directeur en oprichter van het Centrum voor Verkiezingsinnovatie en -onderzoek, een apolitieke denktank, is het nooit eerder voorgekomen dat een rechtbank een staat tegenhield in het certificeren van een verkiezingsuitslag.

Dat het in dit geval gaat gebeuren, lijkt hem des te sterker omdat ambtenaren dit jaar de regels volgden die vorig jaar nog waren bepaald door het parlement van Pennsylvania, waarin de Republikeinen het voor het zeggen hebben. “Ze proberen alleen genoeg argwaan te zaaien om mensen de verkiezingsuitslag in twijfel te laten trekken,” zegt Becker over de Republikeinen

Beeld AFP

Michigan

Ook in andere staten is Trumps juridische strijd nog niet gestreden. Zijn campagneteam heeft dinsdag een rechtszaak in Michigan aangekondigd, waarmee het verliezende kamp in de verkiezingen wil voorkomen dat Biden officieel tot winnaar in die staat wordt uitgeroepen. Het team van Trump eist dat eerst wordt geverifieerd dat alle uitgebrachte stemmen wettig zijn. “Wij willen er zeker van zijn dat de telling van de stemmen geen frauduleus of onwettig uitgebrachte stemmen omvat,” aldus een van de advocaten van de Trump-campagne.

Rechtbanken in Michigan en Georgia hebben al meerdere rechtszaken niet-ontvankelijk verklaard die door de Trump-campagne waren aangespannen. Deskundigen stellen ook dat de juridische strijd van Trump weinig kans van slagen heeft.