Trumps nadagen lopen uit op catastrofe voor Amerika

Beeld AP

“Zijn presidentschap is een trein die uiteindelijk op een muur zal knallen,” voorspelde Michael Wolff, auteur van het spraakmakende boek Fire and Fury, anderhalf jaar geleden. Ook als Donald Trump de rit uitzit – er resteren een krappe twee weken – is Wolffs prognose uitgekomen. Met de bestorming van het Capitool, waarbij zeker vier doden vielen, monden Trumps nadagen uit in een catastrofe voor Amerika, het vermeende ­baken van de westerse democratie.

Rond tien uur vanmorgen Nederlandse tijd formaliseerde het Congres alsnog de verkiezing van Joe Biden. Het debat lag urenlang stil doordat Trumpaanhangers het gebouw hadden overgenomen. Na de hervatting staakten sommige Republikeinen hun verzet tegen de winst van Biden. Maar 138 afgevaardigden hielden vol, ondanks het gedrag van de meute die op aandrang van Trump en zijn advocaat Rudy Giuliani het Capitool had belaagd.

Levens op het spel

De grote vraag is waarom het doorgaans geharnaste Amerikaanse veiligheidsapparaat het zo ver liet komen dat de levens van volksvertegenwoordigers op het spel zijn gezet. Aan het aantal demonstranten kan het niet hebben gelegen. Dat waren er enkele tienduizenden, geen aantal waar de autoriteiten van wakker liggen.

Niemand kan ook verrast zijn geweest door het geweld. ‘Be there, be wild,’ twitterde Trump weken geleden over de betoging. Op sociale media voorspelden zijn aanhangers dat op 6 januari zou worden afgerekend met tegenstanders. En direct na Trumps opzwepende toespraak regende het berichten op sociale media over sluip­routes naar het Congresgebouw en gereedschap dat van pas zou komen.

Twitterblokkade

Trumps harde kern heeft zich maanden geleden al georganiseerd via onlinekanalen als Gap en Parler, omdat Facebook en Twitter sinds de zomer scherper toezicht houden. Trump zelf moet ook op zoek naar alternatieve kanalen, nu hij op Twitter en Facebook tijdelijk is geblokkeerd vanwege zijn nauwverholen steun aan de bestorming. Zijn verzekering vanmorgen dat hij zal meewerken aan een ordentelijke machtsoverdracht werd via het Twitteraccount van een medewerker openbaar. Daarmee is de discussie over de rol van met name Twitter – waar Trump maandenlang verzinsels over verkiezings­fraude heeft verspreid – niet beslecht.

Dat geldt ook voor het falen van het veiligheidsapparaat. Om nog onopgehelderde redenen werd het handhaven van de openbare orde aanvankelijk overgelaten aan de tweeduizend mensen tellende politiemacht van het Congres. Verontrustend is ook dat het na de bestorming die de democratie op zijn grondvesten deed schudden, meer dan een uur duurde voordat de Nationale Garde in actie kwam.