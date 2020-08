Trumps jongere broer Robert (71) overleden in New York

Robert Trump (links) feliciteert zijn broer Donald Trump nadat hij in 2016 de verkiezingen heeft gewonnen. Beeld AFP

“Met pijn in mijn hart deel ik mee dat mijn geweldige broer Robert vanavond vredig is overleden. Hij was niet alleen mijn broer, hij was ook mijn beste vriend. Hij zal enorm gemist worden, maar we zullen elkaar weer zien. Zijn herinnering zal voor altijd in mijn hart voortleven. Robert, ik hou van je. Rust in vrede", aldus de verklaring van de president.

Amerikaanse media berichtten eerder deze week dat Robert ‘erg ziek’ was. Hij zou dat al maanden zijn geweest. Volgens omroep ABC heeft hij in juni ruim een week op de intensive care gelegen. Het is onduidelijk waar hij precies aan leed en waaraan hij uiteindelijk is overleden.

Zakenman en vastgoedhandelaar Robert Trump stond een tijdlang aan het hoofd van het familiebedrijf, de Trump Organization. Hij overzag onder meer de casino’s die de de familie bezit in Atlantic City, aan de kust van New Jersey.

Hij steunde de politieke aspiraties van zijn oudere broer Donald in 2016, meldt CNN, en organiseerde meerdere evenementen om geld in te zamelen voor diens campagne om president te worden.

Onlangs probeerde Robert Trump via de rechtbank de publicatie van een onthullend en kritisch boek te blokkeren, geschreven door zijn nichtje Mary Trump. Hij liet toen aan de New York Times weten ‘diep teleurgesteld’ te zijn in Mary's beslissing om het boek te publiceren, waarin details staan over de kindertijd van de president en zijn vier broers en zussen, waaronder Robert. Het boek werd ondanks de bezwaren gepubliceerd.