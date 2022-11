Trumps ‘grote aankondiging’ is waarschijnlijk nieuwe gooi naar presidentschap, maakt hij echt kans?

Oud-president Donald Trump. Beeld Getty Images

Het duurt nog twee jaar, maar Donald Trump draait nu al warm voor de presidentsverkiezingen. Wat is de route daar naartoe?

Trump belooft dinsdagavond (21.00 uur Amerikaanse tijd, 03.00 uur Nederlandse tijd) een ‘grote aankondiging’ te doen vanaf zijn resort in Florida. Het kan bijna niet anders dan dat de 76-jarige oud-president zich voor de derde keer officieel kandidaat stelt voor de race om het Witte Huis.

Een kleine slag om de arm: het kan zijn dat hij de aankondiging uitstelt tot het laatste moment, in afwachting van de uitslag van de Senaatsverkiezingen in Georgia. In die staat wordt pas na een tweede stemronde op 6 december bekend of de Republikeinen of de Democraten de Senaatszetel in de wacht slepen.

Trump steunt de Republikeinse kandidaat, Herschel Walker. Als hij de verkiezingen verliest, zorgt dat opnieuw voor flink gezichtsverlies bij de man die nog steeds roept dat de presidentsverkiezingen in 2020 zijn ‘gestolen’ en dat er maar één iemand in staat is om Amerika ‘succesvol, veilig en groots’ te maken.

Als Trump er inderdaad zo vroeg bij is, geeft hem dat veel tijd om een sterk campagneteam te formeren. De vele juridische gevechten waarin ‘The Donald’ is in ieder geval geen beletsel voor hem om opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap. De Amerikaanse grondwet verbiedt namelijk niet dat een veroordeeld persoon, zelfs als diegene in de gevangenis zit, president wordt. Voorwaarden die wel gelden: je moet minstens 35 jaar oud zijn, je moet een geboren staatsburger zijn en veertien jaar in de Verenigde Staten hebben gewoond.

Tussen januari en juni 2024 wordt de presidentskandidaat van zowel de Republikeinen als de Democraten gekozen door de eigen partijgenoten. De meeste staten houden een voorverkiezing; partijleden kunnen dan individueel een stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. In november gaan de Amerikanen naar de stembus voor een nieuwe president.

Hoe groot zijn de kansen van Trump?

Voor de verkiezingen van 2020 haalden Trump en zijn vicepresident Mike Pence de Republikeinse nominatie binnen zonder noemenswaardige tegenstand. Dat scenario lijkt zich niet te herhalen. Afgelopen zomer was hij nog steeds de grote man van de ‘Grand Old Party’, maar het tij is gekeerd na de tussentijdse verkiezingen van vorige week.

De Democraten behielden hun nipte meerderheid in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden bleef een megawinst voor de Republikeinen uit. De meest (rechts-)extreme kandidaten, bijna altijd gesteund door Trump, legden het af tegen hun Democratische tegenstanders.

Het recentste verlies: dinsdag werd duidelijk dat de Democratische kandidaat Katie Hobbs de gouverneursverkiezingen in Arizona heeft gewonnen. Hobbs versloeg haar Republikeinse rivaal en Trump-bondgenoot Kari Lake.

Trump kost de partij overduidelijk stemmen; veel Republikeinen verlangen naar minder controverse. De kans is groot dat verschillende Republikeinen hem in 2024 willen uitdagen, omdat ze denken met een gematigder toon meer kiezers aan zich te kunnen binden.

De grootste concurrent lijkt Ron DeSantis te worden, de 44-jarige gouverneur van Florida. De oerconservatieve DeSantis won vorige week met overmacht de gouverneursrace in nota bene de favoriete staat van Trump. Uit een recente peiling van onderzoeksbureau YouGov America blijkt dat 42 procent van de Republikeinen de voorkeur geeft aan DeSantis boven Trump als presidentskandidaat, 35 procent wil dat Trump nog een gooi doet naar het Witte Huis. DeSantis staat te boek als zeer christelijk, intelligent, sluw, anti-links en iemand die problemen snel oplost. Andere mogelijke concurrenten voor Trump: voormalig vicepresident Mike Pence en Liz Cheney.

Trump-aanhangers hanteren de leus Make America Great Again. Beeld Getty Images

Dus het worden nog twee roerige jaren?

Als Trump inderdaad meedoet, lijkt het een zeer lange en intensieve (vecht)campagne te worden voor de Republikeinen. De oud-president zorgt niet alleen in het land, maar zeker ook binnen zijn partij voor steeds meer verdeeldheid. Een groeiend aantal leden vindt dat zijn tijd erop zit en heeft geen zin meer in zijn verhaal over gestolen verkiezingen.

Bovendien bestaat het risico dat hij wordt veroordeeld vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. Volgens The Washington Post zien partijbonzen en rijke donoren deze tijd als het beste moment om de voormalige president niet langer te steunen. “Het is eigenlijk al de derde verkiezing op rij die Donald Trump heeft verloren. En zoals dat gaat met drie strikes; dan lig je eruit,” aldus Larry Hogan, de Republikeinse gouverneur van Maryland tegen CNN.

En toch: Donald Trump is een vechter en zal er alles aan doen om te winnen. Daarvoor trekt hij zonder schroom alle registers open. Zijn potentiële uitdager DeSantis moest het al ontgelden: Trump dreigt ‘pikante informatie’ over de gouverneur naar buiten te brengen ‘die zeer pijnlijk voor hem is’.

Bovendien kan er in twee jaar veel gebeuren. Het kan zijn dat Trumps positie toch weer sterker wordt als hij de focus legt op de aanpak van binnenlandse problemen. Maar als de frisse en relatief jonge DeSantis zich daadwerkelijk als de minder controversiële variant van Trump ontpopt, dan wordt het een lastig verhaal.