Trumps adviseur Kellyanne Conway stapt plotseling op

Trumps adviseur Kellyanne Conway. Beeld AFP

De bekendmaking van haar vertrek komt op de vooravond van de Republikeinse Nationale Conventie en met nog iets minder dan twee maanden tot de presidentsverkiezingen. Haar geplande speech woensdag op de conventie gaat volgens ingewijden door.

Ook echtgenoot George Conway liet weten zich terug te zullen trekken uit het Lincoln Project om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Het plotselinge vertrek van de ouders van vier kinderen, lijkt niet los te staan van een Twitter-tirade van hun 15-jarige dochter Claudia, zo schrijven Amerikaanse media. Die liet zaterdag op sociale media weten zich uit de ouderlijke macht te willen laten zetten, zo meldt onder andere Today.

De 53-jarige Conway stond in 2016 aan het hoofd van de presidentscampagne van Trump, nadat hij eerder Paul Manafort ontsloeg als campagneleider. Na de gewonnen verkiezingen trad ze aan in het Witte Huis als adviseur. Conway was de eerste vrouw die een gewonnen Amerikaanse presidentscampagne leidde. Het was in 2016 ook voor het eerst dat een vrouw de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat voorzat.

Echtgenoot George Conway is, net als zijn dochter, een uitgesproken tegenstander van Trump. Hij is één van de oprichters van de Lincoln Project, een politieke beweging van Republikeinen die de herverkiezing van Trump probeert te voorkomen.