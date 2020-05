Trump wil social media aansprakelijk maken voor inhoud

Donald Trump. Beeld AFP

Aanleiding is de waarschuwing die Twitter zette bij berichten van Trump. De Amerikaanse president beweerde eerder op dat platform dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand zou werken. Onder die tweets plaatste Twitter gisteren een link met de tekst: ‘Lees hier de feiten over verkiezingen per post’. Gebruikers die de link aanklikten kwamen bij informatie van bronnen als CNN, The Washington Post en andere media die experts hebben gesproken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat per post stemmen zeer zelden in verband wordt gebracht met verkiezingsfraude.

De Amerikaanse president reageerde vervolgens woedend. Hij zei op Twitter dat hij sociale media-bedrijven wil aanpakken omdat die volgens hem Republikeinen de mond zouden snoeren. Volgens Trump zijn de sociale media vooringenomen als het gaat om politieke of levensbeschouwelijke kwesties en weren ze conservatieve boodschappen. Hij dreigde de bedrijven door middel van wetgeving regels op te leggen of zelfs te sluiten.

Social media genieten nu nog rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op hun netwerken plaatsen. Dat is geregeld in een artikel in de communicatiewet. Als het Trump lukt hun bescherming te verminderen zouden de sociale media mogelijk in talrijke rechtszaken verwikkeld raken door claims van mensen die vinden dat er bijvoorbeeld partijdige of onfatsoenlijke boodschappen op zijn verschenen.