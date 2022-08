Trump weigert vragen te beantwoorden in fraudezaak: ‘Heksenjacht’

Voormalig president Donald Trump in New York op weg naar het kantoor van de procureur-generaal. Beeld AP

In een verklaring zegt Trump zich op zijn zwijgrecht te beroepen, omdat hij vindt dat het onderzoek ‘politiek gemotiveerd’ is.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de FBI-inval in zijn vakantiedomein in Mar-a-Lago, zou de ex-president vandaag onder ede vragen van procureur-generaal Letitia James beantwoorden over vermeende fraude door The Trump Organization. James wil weten of het bedrijf de waarde van vastgoed verkeerd heeft opgegeven voor onder meer belastingvoordelen en hogere leningen. Trump heeft na de ondervraging alvast laten weten dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept en weigerde vragen te beantwoorden.

“Ik weigerde de vragen te beantwoorden op basis van de rechten en privileges die aan elke burger worden verleend op basis van de grondwet van de Verenigde Staten”, aldus Trump in zijn verklaring. Volgens hem heeft hij geen andere keus vanwege de ‘heksenjacht’ tegen hem door onder anderen advocaten, aanklagers en de media.

Naast Trump zijn volgens een bron van persbureau Reuters ook zijn kinderen Donald Trump Jr. en Ivanka Trump in deze zaak verhoord. De drie hadden tevergeefs geprobeerd de dagvaardingen via de rechter nietig te laten verklaren. Trumps afspraak met James stond eigenlijk gepland in juli, maar werd verzet vanwege de dood van Trumps voormalige echtgenote Ivana Trump.

‘Politiek gemotiveerd’

De voormalige president noemde het onderzoek van de Democratische James eerder ‘politiek gemotiveerd’. Op zijn eigen sociale netwerk Truth Social schreef hij dat zijn ‘geweldige bedrijf en ik van alle kanten worden aangevallen’. De New Yorkse procureur-generaal beweert daarentegen dat meer dan drie jaar onderzoek bewijs heeft opgeleverd dat The Trump Organization de waarde van bezittingen verkeerd heeft opgegeven om ervan te profiteren.

De getuigenverklaring van Trump komt enkele dagen na de inval van de FBI in zijn resort in Mar-a-Lago, vermoedelijk in een onderzoek naar vertrouwelijke documenten die hij meenam uit het Witte Huis. De oud-president sprak via zijn platform zijn wantrouwen uit over het onderzoek ter plaatse.