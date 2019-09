Trump vroeg om onderzoek Biden in telefoongesprek Zelenski

Beeld EPA

Volgens de Democraten zou Trump hebben aangedrongen bij Zelenski om mogelijk corrupte praktijken van voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter in Oekraïne te onderzoeken. Een klokkenluider bij de Amerikaanse geheime dienst maakte de verdenkingen tegen de Amerikaanse president vorige week openbaar.

De president zou hebben gedreigd geld voor Oekraïne achter te houden als Zelenski het onderzoek niet zou herstarten. Trump gaf toe te hebben gezegd ruim vierhonderd miljoen Dollar hulpgeld voor Oekraïne niet uit te betalen, maar dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij vond dat Europese landen meer moeten bijdragen. De vraag is nu of hij het geld als drukmiddel gebruikte om Oekraïne te dwingen een onderzoek naar Biden in te stellen.

Bidens zoon

Dat blijkt nog niet direct uit het telefoongesprek dat woensdag werd vrijgegeven. Wel wordt duidelijk dat Trump de Oekraïense president meerdere malen vraagt een onderzoek naar Biden en zijn zoon in te stellen. Een van de dingen die Trump in het telefoongesprek zegt is: “Er wordt veel gepraat over Bidens zoon, dat Biden de vervolging heeft gestopt en veel mensen willen daar meer over weten, dus wat je ook kunt doen met de openbaar aanklager zou fantastisch zijn.”

Joe Biden heeft in een vraaggesprek in 2018 bij de denktank Council On Foreign Relations gezegd dat hij de toenmalige Oekraïense president Porosjenko er in 2016 toe bracht binnen zes uur tijd een aanklager te ontslaan. Die deed onderzoek naar een onderneming waar Joe Bidens zoon Hunter werkte.

Trump: “Biden schepte op over het stoppen van de vervolging, dus als je daar naar kunt kijken. ... Het klinkt verschrikkelijk in mijn oren,” gaat de president verder tegen Zelenski in het telefoongesprek. Lees hier het vrijgegeven transcript.

‘Niemand staat boven de wet’

Trump eist excuses van de Democraten en zegt dat de transcriptie van het telefoongesprek aantoont dat hij niets verkeerds heeft gedaan. “Er was geen druk”, aldus de president tegenover journalisten in New York waar hij woensdag was voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens Trump is er sprake van de “grootste heksenjacht in de Amerikaanse geschiedenis”.

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi maakte woensdag bekend dat het Huis een officieel onderzoek naar het afzetten van de president is gestart. Trump beloofde het transcript van het gesprek woensdag vrij te geven, maar Pelosi besloot daar niet op te wachten. “Met zijn recente acties heeft de president de grondwet ernstig overtreden,” aldus Pelosi. “De president moet hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Niemand staat boven de wet.”

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise! Donald J. Trump

The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. Hillary Clinton