Trump voelt zich niet verantwoordelijk voor Capitool-rellen: ‘Speech was volkomen gepast’

President Donald Trump heeft zijn afschuw uitgesproken over de poging om hem af te zetten. Hij noemt het ‘ridicuul’ en verwacht veel ‘woede’ bij zijn aanhangers.

Trump voelt zich niet verantwoordelijk voor de dodelijke Capitool-rellen, zei hij dinsdagmiddag toen hij voor het eerst sinds de bestorming van het Capitool weer in het openbaar verscheen. Sinds vorige week woensdag hield hij zich schuil in het Witte Huis.

De Democraten hebben inmiddels een afzettingsprocedure (impeachment) in gang gezet, omdat Trump volgens hen zijn aanhangers heeft opgehitst. Ze willen dat hij per direct uit zijn ambt wordt gezet voor het aanzetten tot geweld. Woensdag wordt hierover gestemd.

Volkomen terecht

Trump neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het geweld. Hij noemt de woorden die hij gebruikte in de omstreden toespraak voor zijn aanhangers ‘volkomen gepast’.

“Impeachment is de voortzetting van de grootste heksenjacht in de geschiedenis van de politiek,” zei Trump tegen journalisten bij het Witte Huis. “Ik denk dat het enorme woede veroorzaakt. Echt vreselijks dat ze dit doen. Maar we willen geen geweld. Nooit geweld.” Dat Facebook en Twitter hem hebben verbannen noemt Trump een ‘catastrofale fout’.

Als het Huis van Afgevaardigden besluit Trump te ‘impeachen’, zou hij de eerste Amerikaanse president zijn die dat twee keer meemaakt. Een definitieve beslissing is aan de Senaat, waar een tweederdemeerderheid nodig is.

Illegale immigratie

Trump reist dinsdag naar de grens met Mexico vanwege een van de belangrijkste pijlers van zijn presidentschap: zijn campagne tegen illegale immigratie. Hij vliegt naar Alamo (Texas). De stad in de Rio Grande Valley is vernoemd naar een kleine groep Texaanse onafhankelijkheidsstrijders uit San Antonio, die met succes Mexicaanse troepen weerstonden tijdens een dertiendaagse belegering.

Het bezoek van Trump is ongetwijfeld een symbool van het verzet van de president tegen het roerige einde van zijn ambtstermijn. De laatste dagen raakt hij steeds meer geïsoleerd. Hij heeft zijn nederlaag impliciet erkend en beloofde een vreedzame machtsoverdracht aan zijn opvolger Joe Biden.

Zijn adviseurs hebben Trump aangespoord de strijd tegen de vermeende ‘verkiezingsfraude’ op te geven. In plaats daarvan kan hij volgens hen in zijn laatste dagen beter zijn belangrijkste prestaties als president benadrukken, zoals een enorme belastingverlaging, zijn inspanningen om federale regelgeving terug te draaien en de transformatie van federale rechtbanken met de benoeming van conservatieve rechters.

Trump legde dat de afgelopen dagen naast zich neer en verschool zich in het Witte Huis, achter gesloten deuren, heilig overtuigd van een ‘samenzwering’.

Alligators

De bouw van een hoge grensmuur van beton en gewapend staal was een van zijn belangrijke verkiezingsbeloftes in 2016. Trump wilde dat het zwart geverfd werd om de handen te verbranden van degenen die het aanraakten, versierd met dodelijke punten, omringd door een gracht met alligators.

Mark Morgan, waarnemend commissaris van de grenspolitie, waarschuwt dat versoepeling van het grensbeleid, inclusief het stopzetten van de bouw van muren, leidt tot een golf van mensen die illegaal de grens willen oversteken.

Afblazen

Biden heeft gezegd dat hij de bouw van de grensmuur wil stopzetten en waar mogelijk maatregelen neemt om Trumps beperkingen op legale immigratie en asielzoekers ongedaan te maken.

Na het geweld in het Capitool drongen groepen, waaronder het Southern Poverty Law Center, er bij Trump op aan zijn bezoek aan de grens af te blazen. “Het geweld waartoe Trump vorige week opriep, en het geweld dat zijn anti-immigrantenbeleid veroorzaakt, vloeit voort uit de alarmerende stroming van een blanke nationalistische ideologie waarmee ons land rekening moet houden,” zegt Efrén Olivares van het centrum. “De geplande reis van de president naar de grens zal de schade alleen maar vergroten en tot meer geweld leiden.”