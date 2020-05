Trump verbreekt definitief banden met WHO

President Trump kondigde vrijdagavond op een persconferentie aan definitief de banden met de WHO te verbreken. Beeld AFP

De VS is de grootste geldschieter van de WHO en droeg vorig jaar ruim 450 miljoen dollar bij aan het budget. Dat geld gaat volgens Trump volgend jaar naar andere gezondheidsprojecten in de wereld.

“We hebben hervormingen voorgesteld, maar zij weigeren te handelen,” aldus Trump in het Witte Huis. “Wij beëindigen vandaag onze relatie met de WHO.” Eerder deze maand schortte Trump de betalingen al tijdelijk op. In een boze brief riep hij de WHO op te laten zien onafhankelijk te kunnen zijn van China.

De aankondiging van Trump kwam aan het einde van een hoop aanklachten tegen China. De Amerikaanse president overweegt sancties in te stellen tegen de financiële sector in China. Ook zou hij de sector met handelsbeperkingen willen raken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Met die stappen zou het Witte Huis de Volksrepubliek willen straffen voor een nieuwe wet die de autonomie van Honkong beperkt. China kan op basis van de nieuwe wet ingrijpen in veiligheidskwesties van Hongkong, dat een autonoom onderdeel is van het land met relatief veel vrijheden. Gevreesd wordt dat die vrijheden door de nieuw wet worden beknot.