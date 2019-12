Trump uit Home Alone 2 geknipt: ‘The movie will never be the same’

Beeld EPA

Het zal je maar gebeuren: Kevin, een rol van Macauley Culkin, stapt in het verkeerde vliegtuig en komt in New York terecht. Daar belandt hij in het Plaza Hotel. Op zoek naar de lobby spreekt hij een willekeurige voorbijganger aan.



Blond haar, lange zwarte jas en rode stropdas: die toevallige voorbijganger is Donald Trump. Trump helpt het jongetje uiterst vriendelijk en vertelt hem waar hij moet zijn. De huidige Amerikaanse president, op dat moment nog zakenman en mediapersoonlijkheid, is de juiste man op de juiste plaats: hij was de eigenaar van het hotel toen de film uitkwam, in 1992.

Een bescheiden rolletje van de huidige Amerikaanse president, die niet onmisbaar is voor het plot, zo oordeelde de Canadese zender CBC in 2014, toen het naar eigen zeggen besloot de scène te schrappen. Acht minuten aan materiaal moest wijken voor reclame. Jammer, maar de beslissing maakte het verhaal er volgens de zender niet minder op.

Anno 2019 oordeelt Trumps aanhang anders. Nadat het ontbreken van Trump in de film deze week opviel bij enkele kijkers, werd op sociale media gesproken van overheidsinvloed bij de media, van een linkse samenzwering. Ook Trumps zoon bemoeide zich met de discussie. Hij noemde de beslissing van de Canadese zender ‘zielig’.

Trump zou Trump niet zijn, als hij er niet over zou twitteren. ‘Het lijkt erop dat Justin T het niet kan waarderen dat ik hem laat betalen voor Navo en handel,’ schreef de Amerikaanse president, in een verwijzing naar de Canadese premier Justin Trudeau. Daarna volgde een kwinkslag. ‘De film zal nooit meer hetzelfde zijn! (grapje).’