Trump trekt eindsprint door swing states vlak voor Verkiezingsdag

Donald Trump zet nog een tandje bij in zijn race met uitdager Joe Biden. De Amerikaanse president hield maandag liefst vijf bijeenkomsten in North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. Zogenoemde swing states die van cruciaal belang zijn om zijn Democratische rivaal af te troeven.

Vier jaar geleden won Trump (74) verrassend alle vier deze staten van een zelfverzekerde Hillary Clinton. Nu dreigt haar opvolger Joe Biden ze toch weer te heroveren voor de Democraten. Tenminste, dat zeggen de meeste peilingen. Biden (77) concentreerde zich daarom op het twijfelende Pennsylvania en het minstens zo belangrijke Ohio. Hij voerde onder meer gesprekken met vakbondsvertegenwoordigers, een groep die Hillary Clinton minder serieus nam en waarvoor ze een prijs betaalde.

Vroegtijdig stemmen

Mede door de coronapandemie is er meer dan ooit vroegtijdig gestemd. Er zijn alleen al 60 miljoen stembiljetten met de post verstuurd. Nog eens 30 miljoen mensen hebben in levenden lijve vooraf gestemd. Omdat zoveel meer mensen per post hebben gestemd, kan het nu wel dagen duren eer al die stemmen zijn geteld. Trumps favoriete communicatiekanaal, Twitter, meldde daarom maandag dat het een waarschuwingslabel gaat hechten aan tweets, inclusief die van de president, die voortijdig claimen dat een staat is gewonnen.

Dus nog voordat verkiezingsfunctionarissen van die staat of de nationale nieuwsuitzendingen dat hebben bevestigd. De vrees voor fake news en vooral mogelijke extreme reacties daarop is groot. Uit voorzorg voor mogelijke ongeregeldheden werden maandag winkels en overheidsgebouwen in verschillende steden dichtgetimmerd. Prestigieuze zaken als Macy’s in New York en de fameuze Rodeo Drive in Beverly Hills blijven dinsdag gesloten. Ook rond het Witte Huis zijn extra hekwerken geplaatst.

Incident op snelweg

Ondertussen doet de FBI onderzoek naar een spraakmakend incident in Texas, waarbij een pro-Trump-konvooi van voertuigen een tourbus met de campagnestaf van Joe Biden omsingelde. De president zelf zag daar geen kwaad in, maar de Biden-campagne besloot veiligheidshalve twee evenementen in Texas te annuleren.

Tekenend voor de sfeer is dat openbare aanklagers in de staten Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin allemaal hebben laten weten dat ze dinsdag geen enkele intimidatie van kiezers zullen tolereren. Ook als dat vanuit een auto gebeurt, aldus de openbare aanklager van North Carolina.

De bijgelovige Trump sloot zijn verkiezingscampagne af in Grand Rapids in de staat Michigan, waar hij ook vier jaar geleden afsloot en waarna hij won. Biden en running mate Kamala Harris blijven voor hun laatste bijeenkomsten in Pennsylvania. Voormalig president Barack Obama, van wie Biden acht jaar vicepresident was, was gisteravond in Atlanta en sloot zijn campagne af in Miami. Florida is een cruciale staat voor de Democraten, willen ze Trump verslaan.

Coronapandemie

Ondertussen blijft het coronavirus een rol spelen in deze campagne. Biden beschuldigde Trump ervan de strijd tegen de pandemie te hebben opgegeven. De uitdager houdt de president verantwoordelijk voor 230.000 Amerikaanse coronadoden én het verlies van een miljoen banen. Trump wijst naar andere landen die het slechter hebben gedaan dan hij. Volgens peilingen verwachten de Amerikanen meer van Biden dan van Trump om het virus te bestrijden. In hoeverre de zorg om het virus in de stembus de doorslag geeft, is niet bekend.

Dokter Anthony Fauci, de bekendste Amerikaanse deskundige op het gebied van infectieziekten, liet weten dat een effectief vaccin waarschijnlijk rond de jaarwisseling gereed kan zijn. Veel te laat voor Donald Trump, die in september nog beloofde dat het vaccin er over drie à vier weken zou zijn.