Trump tegen advies in naar Kenosha ‘om steun te betuigen aan politie’

Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Zowel de burgemeester van Kenosha als de gouverneur van de staat Wisconsin hadden Trump juist gevraagd om niet te komen.

“De gouverneur heeft gezegd dat hij niet wil dat u komt. Waarom is het voor u belangrijk om nu te worden gezien door het volk van Wisconsin?” vroeg de interviewer Laura Ingraham in een vraaggesprek met de president. “Omdat ik een enorme fan van de politie ben,” antwoordde Trump. “En ik wil de politie bedanken. Ze hebben het goed gedaan.”

Critici stellen dat Trump met zijn bezoek de onrust in Kenosha verder wil aanwakkeren ten behoeve van zijn verkiezingscampagne. Trump beschuldigde de Democratische presidentskandidaat Joe Biden er maandag van vandalen en relschoppers te steunen. Biden heeft het geweld dat woedt in de Amerikaanse steden meermaals veroordeeld en Trump opgeroepen hetzelfde te doen. De president heeft zich tot dusver echter beperkt tot het veroordelen van demonstranten, en mensen die in het kielzog van de demonstraties relden en plunderden.

Maandagavond suggereerde Trump dat Kyle Rittenhouse (17), die ervan wordt verdacht vorige week twee demonstranten in Kenosha te hebben doodgeschoten, uit zelfverdediging handelde. In videobeelden is volgens Trump te zien dat de zwaarbewapende tiener ‘probeerde weg te komen’ van de demonstranten. “Hij viel en toen vielen ze hem heel gewelddadig aan,” aldus Trump. “Ik denk dat hij heel diep in de problemen zat. Hij zou waarschijnlijk zijn gedood. Het wordt onderzocht.”

Jacob Blake

De onrust in Kenosha brak uit nadat een witte politieagent op zondag 23 augustus een ongewapende zwarte man, Jacob Blake, zevenmaal in de rug schoot. De politie oogstte daarnaast kritiek omdat Rittenhouse, die na het schietincident waarvan hij wordt verdacht met zijn handen omhoog en zijn wapen langs zijn zij op de politie afliep, niet direct werd gearresteerd. Volgens critici zou de politie anders hebben gehandeld als Rittenhouse zwart was geweest.

In Amerikaanse steden wordt massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in de stad Minneapolis, eind mei.