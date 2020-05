Trump stuurt meer dan 100 tweets op één dag over ‘Obamagate’

President Donald Trump probeert een schandaal rond voorganger Barack Obama te creëren. Beeld REUTERS

Er zou sprake zijn van de ‘grootste politieke misdaad in de Amerikaanse geschiedenis’, schreef Trump. Waar hij ex-president Obama precies van beschuldigt, vroeg een journalist Trump maandag in een persconferentie. Een duidelijk antwoord had hij niet. “Het duurt al heel lang,” zei hij alleen. “Het misdrijf is duidelijk voor iedereen.”

De aanval komt kort nadat Obama fikse kritiek uitte op onder meer Trumps coronabestrijding. “Een absolute chaotische ramp,” zei Obama in een virtueel gesprek met oud-medewerkers dat uitlekte.

De centrale figuur in de complottheorie die Trump nu verkondigt is Michael Flynn, oud-generaal en een blauwe maandag adviseur nationale veiligheid van Trump. Aanhangers van de president en pro-Trump-media verspreiden het idee dat Obama begin 2017 geprobeerd zou hebben de nieuwe regering te saboteren door de FBI op Flynn af te sturen.

The biggest political crime in American history, by far! https://t.co/m5nPdUHt4u — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 mei 2020

Gelogen

Flynn werd rap na zijn aantreden ontslagen omdat hij had gelogen tegen vice-president Mike Pence over gesprekken met de Russische ambassadeur. Daarin deed hij aan diplomatie vóórdat hij benoemd was als medewerker van het Witte Huis, wat niet mag volgens de Amerikaanse wet. Flynn loog er ook over tegen de FBI, en dat is strafbaar. Flynn had er een gevangenisstraf voor kunnen krijgen.



Flynn bekende tweemaal schuld onder ede, en werkte mee met aanklagers die onderzoek deden naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2016. Maar vorig jaar ontsloeg Flynn zijn advocaat en veranderde hij van koers. Hij was niet schuldig – hij was erin geluisd, stelde zijn nieuwe raadsvrouw.



Vorige week besloot het ministerie van Justitie, geleid door Trump-bondgenoot Bill Barr, om de aanklacht tegen Flynn in te trekken en de zaak te seponeren. Flynn heeft dan wel bevestigd dat hij loog, maar dat is niet van belang omdat uit nieuwe documenten blijkt dat het onderzoek naar Flynn op dat moment al gesloten had moeten zijn, is het argument.



Bovendien zouden agenten hun boekje te buiten zijn gegaan door hem er niet aan te herinneren dat het strafbaar is in zo’n verhoor te liegen. Een handgeschreven notitie van een FBI-topman in onlangs openbaar gemaakte documenten is de basis voor de theorie dat Flynn in de val gelokt zou zijn. Er staan gedachten over de strategie voor het verhoor in.

“Wat is ons doel? Waarheid/bekentenis of om hem te laten liegen, zodat we hem kunnen vervolgen of kunnen laten ontslaan?” Daarna geeft de agent aan dat het ministerie van Justitie zou moeten beslissen over Flynn, en dat vooral geen ‘spelletjes’ gespeeld mogen worden. Diverse analisten hebben aangegeven dat zulke voorbereidingen voor een verhoor gebruikelijk zijn.

Plan

De suggestie dat sprake was van een plan om Flynn ten val te brengen waar Obama zelf bij betrokken was komt van Flynns advocaat Sidney Powell. Obama wist van de leugens van Flynn, maar verder onderbouwde ze haar theorie niet in gesprek met Fox News.

Het besluit om Flynn vrijuit te laten gaan, hoort volgens Barack Obama bij ‘het soort dingen die vrees oproepen dat basaal begrip van de rechtsstaat gevaar loopt’. Ook veel juristen en voormalig justitiemedewerkers reageren fel. Justitieminister Barr heeft hier een vriend van Trump uit de brand geholpen, is het verwijt. Enkele betrokken FBI’ers wijzen erop dat er wel degelijk goede redenen waren Flynn te verhoren: zijn leugens maakten hem kwetsbaar voor chantage door Rusland.

Bijna 2000 voormalig medewerkers van justitie vragen om het ontslag van Barr. Hij heeft ‘de rechtsstaat aangevallen’, stellen ze in een open brief. “Onze democratie heeft een ministerie van Justitie nodig dat optreedt als onafhankelijke scheidsrechter van gelijke rechten, niet als tak van het politieke apparaat van de president.”

Ondertussen zijn in de VS meer dan 80.000 coronadoden geteld, en zijn 30 miljoen Amerikanen hun baan kwijt. Trump heeft het liever over de vermeende ‘Obama-affaire’, dan over de virusbestrijding van zijn regering die volop bekritiseerd wordt. Zijn pogingen om de aandacht op verdachtmakingen over de regering van zijn voorganger te richten zullen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november vermoedelijk nog vaak terugkomen.