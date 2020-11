Trump spint hoe dan ook garen bij de chaos die hij creëert

President Trump doet nóg een dubieuze poging om het presidentschap oneigenlijk te claimen. Kansrijk is die niet, maar schadelijk voor Joe Bidens presidentschap des te meer.

De pogingen van president Trump om aan de stoelpoten van Joe Bidens presidentschap te ­zagen, houden niet op bij de rechtbank, zoveel is zeker. Trump heeft vrijdag de Republikeinse volksvertegenwoordigers van Michigan op het Witte Huis uitgenodigd, waar hij hen volgens persbureau Reuters wil overhalen hem aan te wijzen als winnaar in de staat, ondanks de 150 duizend stemmen die Biden er meer kreeg.



Trump, die zijn verlies in de verkiezingen nog steeds niet heeft erkend, zou volgens The New York Times bij medewerkers ­hebben gepolst hoe Republikeinse volksvertegenwoordigers in andere ‘swing states’ op een dergelijk verzoek zouden reageren. Hoewel het zeer omstreden is, biedt het Amerikaanse kiessysteem hier de ruimte toe. Als de resultaten van de staten niet gecertificeerd zijn voordat het Kiescollege op 14 december bijeen moet komen, hebben de staatsparlementen – de Republikeinen hebben in veel van de swing states daarin de meerderheid – de mogelijkheid om Trump naar voren te schuiven, ook als Biden meer stemmen heeft ­gekregen.

Deze strategie, die in wezen een coup zou betekenen, wordt weinig kansrijk geacht. Trump zou minstens drie door hem verloren swing ­states achter hem moeten krijgen, terwijl hoge Republikeinse senatoren uit onder meer ­Wisconsin, Arizona, hebben gezegd dat zij dat niet zouden toelaten.

Inwerkperiode

Niettemin zorgt het voor onrust bij de Democraten. President-elect Joe Biden hield zich lang op de vlakte over Trumps verzet tegen de verkiezingsuitslag, dat zijn inwerkperiode als president behoorlijk in de weg staat. Bij een bijeenkomst in Wilmington, Delaware, viel Biden de president donderdag wel hard af. Hij noemde hem ‘de onverantwoordelijkste president in de Amerikaanse geschiedenis. “Hij draagt een verschrikkelijke boodschap uit over wie wij zijn als land.”

Die boodschap – waarin Trump zich nog altijd gesteund ziet door de belangrijkste Republikeinen – heeft meetbare invloed op het vertrouwen in de VS in de verkiezingen. Van de Trump­stemmers gelooft 77 procent dat Biden heeft ­gewonnen dankzij verkiezingsfraude, blijkt uit een nieuwe opiniepeiling, die woensdag door de Monmouth University werd vrijgegeven. Van de respondenten gaf net minder dan de helft (44 procent) aan dat er simpelweg nog niet genoeg bekend is over de uitslag om vast te stellen wie heeft gewonnen.

Hertelling Georgia

Dat allemaal ondanks alle instanties, rechters en cijfers die dat tegenspreken. Dus ondanks het feit dat Biden volgens alle grote media landelijk 6 miljoen stemmen meer heeft gekregen dan Trump en kan rekenen op 306 kiesmannen. En ondanks de inmiddels twintig rechtszaken, waarin Trump en zijn Republikeinse bondgenoten sinds de verkiezingsdag steeds opnieuw bot vingen wegens gebrek aan bewijs.

Ook buiten de rechtbank hebben Trump noch zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani bewijzen kunnen ­leveren. Dat op federaal- en staatsniveau door toezichthouders is geconcludeerd dat er niet grootschalig is gefraudeerd in de verkiezingen, heeft het gevolg van Trump evenmin kunnen overtuigen. En zo zal ook de uitslag van de hertelling in Georgia, waarbij Biden donderdag weer als winnaar uit de bus is gekomen, hen niet van gedachten doen veranderen.

Hoe cynisch ook, de realiteit is dat Trump hoe dan ook garen spint bij de chaos die hij creëert, of hij nu daadwerkelijk gelooft dat hij volgend jaar nog president kan blijven of niet. Hoe meer Trumps achterban Biden wantrouwt, hoe lastiger die het zal krijgen als president. Daar zou Trump van kunnen profiteren als hij zich inderdaad, zoals wordt gesuggereerd, in 2024 opnieuw verkiesbaar wil stellen.