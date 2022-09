Trump slaat terug en noemt president Biden tijdens rally ‘vijand van de staat’

Donald Trump tijdens de rally in Pennsylvania. Beeld REUTERS

“Het gevaar voor de democratie komt niet van rechts, maar van radicaal links,” aldus Trump tegen de juichende menigte. Hij uitte onder meer zijn ongenoegen over de FBI-inval in zijn resort in Florida begin vorige maand. Tijdens de rally, waar enkele duizenden aanhangers op afkwamen, waarschuwde hij voor ‘een reactie zoals niemand die ooit heeft gezien’ vanwege de ‘bespottelijke’ doorzoeking van zijn woning.

De FBI verdenkt Trump ervan geheime documenten uit het Witte Huis te hebben meegenomen. In totaal werden bij de inval zo'n 11.000 overheidsdocumenten in beslag genomen.

De harde uithaal van Trump was een reactie op de aanval van Biden eerder deze week. In een tv-toespraak noemde hij Trump en diens radicale aanhangers ‘een bedreiging voor dit land’. Tijdens die speech, die door verschillende Amerikaanse tv-zenders werd uitgezonden, zei Biden dat we ‘onszelf lange tijd hebben gerustgesteld met het idee dat de Amerikaanse democratie onfeilbaar is’. “Maar dat is niet het geval. Om die in leven te houden, moet die verdedigd worden en beschermd,” aldus de president. “Door ons allemaal.”

Trump noemde Bidens toespraak zaterdag tijdens de rally de ‘wreedste, haatdragendste en meest tot verdeeldheid zaaiende speech die ooit door een Amerikaanse president is gegeven’. “Het was niets dan haat en woede. Hij is zelf de staatsvijand, samen met de groep die hij controleert.”