Trump slaat opeens andere toon aan: handen wassen en mondkapje op

Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Menig waarnemer noteerde dat de president voor zijn doen deze keer feitelijk en beknopt was in zijn uitspraken. In tegenstelling tot eerdere briefings waarop regelmatig zeer optimistische beloften werden gedaan dat het allemaal wel meeviel of dat de besmettingen vanzelf zouden ophouden, bevestigde Trump nu de ernst van de situatie. “Het zal helaas waarschijnlijk eerst erger worden voordat het beter wordt. Dat is iets wat ik niet graag zeg, maar zo is het,” aldus de president. Hij drong er bij de Amerikanen nadrukkelijk op aan hun handen te wassen en ook om in het openbaar mondkapjes te dragen - iets waarover hij eerder terughoudend was geweest.

“Of je het masker nu leuk vindt of niet, maskers zullen effect hebben en op dit moment hebben we alles nodig wat er is,” benadrukte Trump. Opmerkelijk aangezien dezelfde president kort geleden nog mensen die wel een masker droegen had verweten dat ze dat vooral deden om te protesteren tegen zijn beleid. Nu vroeg hij iedereen zo’n beschermend masker te dragen en deed hij ook een beroep op jonge Amerikanen voorzichtig te zijn en niet meer met z’n allen samen te komen in overvolle uitgaansgelegenheden. “Doe veilig, wees verstandig,” aldus Trump.

Beeld AFP

Serieus

In eerste reacties prezen diverse Amerikaanse artsen de ommezwaai van de president. Het deed er volgens hen niet toe of Trump echt meende wat hij nu zei maar met dit soort serieuze uitspraken zou hij wel degelijk levens redden, was de teneur. Volgens schattingen luistert zo’n dertig procent van de Amerikanen naar wat Trump zegt. “Omdat we steeds tegenstrijdige berichten kregen van de president was het voor veel Amerikanen moeilijk te weten wat ze moesten doen. Dit is duidelijk, dit helpt,” aldus een arts uit Californië.

Het heeft een reden dat Trump nu een andere toon aanslaat. Peilingen geven aan dat een groeiend aantal Amerikanen niet tevreden is het met beleid van de president. Het vertrouwen in zijn aanpak van de coronacrisis is sinds maart gezakt van 51 naar 38 procent. Duidelijk is dat Trumps adviseurs hem ervan hebben overtuigd dat het van groot belang is te focussen op dit probleem.



Ruim vier miljoen Amerikanen zijn inmiddels besmet en 145.000 zijn aan het virus gestorven. Voor het eerst sinds begin juni sterven er nu dagelijks meer dan 1000 Amerikanen. Het coronavirus houdt daarbij de laatste weken ook huis onder zijn eigen kiezers, met name in belangrijke staten als Florida en Arizona. De kwestie kan - zeker onder kwetsbare oudere kiezers - doorslaggevend kan zijn bij de presidentsverkiezingen in november.

Fauci

De door sommige Republikeinen bekritiseerde (want onvoldoende aan de economie denkende) Dr. Anthony Fauci, de beste Amerikaanse expert op het gebied van infectieziekten van de federale regering, was niet uitgenodigd om deel te nemen aan de briefing. Ook de coronaviruscoördinator van het Witte Huis, Dr. Deborah Birx, bleef buiten beeld. Maar Donald Trump leek goed voorbereid en gefocust. Hij zei weinig wat zijn experts niet gezegd zouden kunnen hebben.



Een klein beetje ‘oude’ Trump was er nog wel toen de president beweerde dat Amerika het virus veel beter had bestreden dan de meeste andere landen. De cijfers staven dat niet.



Zelfs de traditionele vraag-en-antwoordsessie met verslaggevers was opmerkelijk. Dit keer geen geruzie en Trump deed geen aanvallen op het ‘nepnieuws’. Binnen een half uur was het verhaal verteld, met nog wel een spraakmakende steunbetuiging voor Ghislaine Maxwell, de vermeende handlanger van de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein. “Ik wens haar het beste,” zei Trump.