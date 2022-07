Trump roemt verzet Nederlandse boeren: ‘Verschrikkelijk wat daar gebeurt’

Donald Trump sprak zaterdag conservatieve jongeren toe in Tampa. Beeld AP

De voormalig president speechte zaterdag twee uur lang voor conservatieve jongeren in Tampa, Florida, en haalde daarbij de Nederlandse boeren aan. “Op dit moment verzetten boeren in Nederland - of all places - zich moedig tegen de klimaattirannie van de Nederlandse overheid. Kun je dit geloven?”

Volgens Trump ‘dreigt de hoax rond klimaatverandering te zorgen voor hongersnood’. “De regering daar wil de productie van Nederlandse boerderijen enorm verlagen, terwijl er mondiaal een voedseltekort is,” zei hij onder meer. “Ze zeggen dat je je land niet meer mag bewerken, dat ze je geen kunstmest meer gaan geven, dat je van je vee af moet,” zei Trump. “Ze willen van het vee af vanwege de impact op de wereld. De helft van je vee willen ze eruit, dan ben jij de volgende.”

Hij liet weten de Nederlandse boeren te steunen. “We staan achter de vreedzame Nederlandse boeren die dapper strijden voor hun vrijheid. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.”

Trumps opmerkingen waren onderdeel van een tirade tegen ‘klimaatfanatici’, die hij bekritiseerde in een toespraak tijdens een door de uiterst rechtse organisatie Turning Point USA georganiseerd evenement in de staat Florida. Andere sprekers waren de Republikeinse senatoren Ted Cruz en Josh Hawley en de gouverneur van Florida, Ron DeSantis.

Vreedzaam

De 76-jarige oud-president introduceerde zijn versie van de Nederlandse situatie na te hebben gesteld dat klimaatmaatregelen tot voedseltekort leiden. Volgens Trump mogen Nederlandse boeren hun land niet meer bewerken. Ook zouden ze geen kunstmest meer mogen kopen en hun vee moeten wegdoen.

“Jullie weten waarom, dat hoef ik niet uit te leggen,” zei Trump, om het vervolgens toch uit te leggen: “Ze willen van het vee af vanwege wat het met de aarde doet. De helft van het vee moet weg.”

Hij eindigde zijn referenties aan Nederland als volgt: “In onze beweging verzetten we ons tegen klimaatfanatici. Wij staan zij aan zij met de vreedzame Nederlandse boeren die op heldhaftige wijze voor hun vrijheid strijden. Het is afschuwelijk wat er gebeurt.”

‘Aan de andere kant van de oceaan opgemerkt’

Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt het fantastisch. “Het is wel bijzonder dat aan de andere kant van de oceaan opgemerkt wordt wat hier gaande is. Het is mooi dat hij achter ons gaat staan.” Van den Oever wil nu proberen om in contact te komen met Trump. “Om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) laat weten dat hij hoopt dat Nederland ‘nuchter genoeg is om zich niet te laten meeslepen in het Trumpiaanse universum van alternatieve feiten’. “With friends like these...,” reageert hij op de video.

De reden dat Trump überhaupt weet van de boeren in Nederland is omdat alternatief rechtse ‘media’ in de Verenigde Staten en Canada er aandacht aan besteden. Ook was opiniemaakster en ex-Forum voor Democratielid Eva Vlaardingerbroek laatst op de Amerikaanse zender FOX, de favoriete zender van Trump.

‘Jullie problemen zijn onze problemen’

Zaterdag toonden actievoerders tijdens de ‘demonstratie van de eeuw’ voor Nederlandse boeren in Amsterdam ook een video van de Amerikaanse oud-generaal Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van oud-president Donald Trump, die ook zijn steun uitsprak aan Nederlandse boeren. “Nederlandse boeren, we staan achter jullie. Jullie problemen zijn onze problemen,” zei Flynn onder andere. Hij riep Amerikanen op om op sociale media Nederlandse vlaggen te plaatsen om zo hun steun te tonen.

De boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waarvan zij vrezen dat het hun bedrijven hard zal raken. Het kabinet wil de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die in de natuur terechtkomen de komende jaren sterk verminderen. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maakte de doelen voor het platteland, die waarschijnlijk vooral grote gevolgen hebben voor de veehouderij, onlangs bekend. Maatregelen voor andere sectoren, zoals verkeer en industrie, zijn nog niet opgesteld. Daar zegt het kabinet begin volgend jaar mee te komen.

De boerenprotesten zijn inmiddels in veel meer landen opgepikt. “Ik had van de week de Spaanse televisie aan de lijn, maar ook in Japan en Tsjechië wordt er aandacht aan besteed,” stelt boerenvoorman Van den Oever, die hoopt dat de steun helpt om de overheid te overtuigen. “In Canada vond ook een demonstratie plaats, met Nederlandse vlaggen. Daar zit ook heel veel Nederlands bloed.”

Gooi naar presidentschap

Trump liet tijdens zijn speech ook vallen dat hij een poging wil doen om in 2024 opnieuw president te worden. De 76-jarige Republikein ligt in eigen land onder vuur. Hij wordt op dit moment vervolgd voor de aanval op het Capitool. Daarbij bestormden zijn aanhangers vorig jaar het Amerikaanse parlement om te proberen hun favoriete president in het zadel te houden na een verkiezingsnederlaag. Trump wordt verweten dat hij drie uur lang niks deed om het geweld te stoppen.