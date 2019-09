Trump publiceert gesprek met Oekraïense president Zelenski

De Amerikaanse president Donald Trump. Beeld REUTERS

De Democraten beschuldigen Trump dat hij in dat gesprek ongepaste druk op Zelenski heeft uitgeoefend. Trump deed die beschuldigingen dinsdag bij de Verenigde Naties af als een heksenjacht.

Democraten zijn verontwaardigd over berichten dat Trump in juli zou hebben aangedrongen bij Zelenski om mogelijk corrupte praktijken van voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter in Oekraïne te onderzoeken. Trump zou daarbij hebben gedreigd geld voor Oekraïne achter te houden. Veel Democraten vinden dit ongehoord.

Trump bevestigde dinsdag dat hij geld voor Oekraïne achterhoudt. Dat doet hij echter niet om druk uit te oefenen op Oekraïne, maar hij vindt dat Europese landen meer hulp moeten geven. Het besluit zou al zijn genomen voordat Trump in juli met Zelenski belde.

Democraten uit het Huis van Afgevaardigden vergaderen dinsdag over de vraag of ze een onderzoek naar een afzettingsprocedure moeten beginnen. Voorzitter Nancy Pelosi houdt om 23.00 uur Nederlandse tijd hierover een persconferentie.

Trump ontmoet Zelenski woensdag in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

Zoon van Biden

Biden was een sleutelfiguur onder president Obama, onder meer bij de val van de regering van de pro-Russische Oekraïense president Janoekovitsj in februari 2014. Zijn zoon Hunter werd uit een marinefunctie ontslagen na cocaïnegebruik. Hij kreeg 2 maanden later, in april 2014, een duur betaalde topfunctie bij het Oekraïense gasconcern Burisma Holdings.

Hunter zou die functie danken aan de invloed van zijn vader en die van zakenmagnaat Igor Kolomojski die in die jaren ook provinciegouverneur is geweest in het oosten van Oekraïne. Joe Biden heeft in 2016 trots verklaard toenmalig president Porosjenko onder dreiging van het niet geven van hulp, er toe gebracht te hebben aanklager Victor Sjokin, die onderzoek naar Burisma Holdings deed, te ontslaan.